اولویت پرداخت ارزباکالاهای اساسی/ اختصاص ارز اولویت 3، 4 و 5 مشروط شد

کیومرث فتحاله کرمانشاهی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که تجار و فعالان اقتصادی در مراجعه به بانکها با این جمله روبرو میشوند اولویت 3، 4 و 5 تا اطلاع ثانوی ارز مرجع نمیگیرند، گفت: این اولویتها حذف نشدهاند، اما تامین ارز 1226 تومانی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کارخانجات، در اولویت قرار دارد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تامین ارز مرجع برای اولویت یک و دوم در اولویتبندی دهگانه تامین ارز در دستور کار جدی قرار گرفته است، افزود: چنانچه سیستم بانکی بتواند ارز بیشتری را تامین کند، اولویتهای 3، 4 و 5 هم ارز مرجع میگیرند، اما ملاک پرداخت ارز به کالاهای اساسی است.
وی با اشاره به مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت برای تامین ارز مرجع به منظور واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: هم اکنون به صراحت به سیستم بانکی اعلام شده است که در مرحله اول تامین ارز مرجع، ارجحیت با اولویتهای 1 و 2 است و چنانچه بانکها بتوانند مشکل نقل و انتقالات ارزی را حل و فصل کنند، اولویتهای بعدی نیز میتوانند ارز 1226 تومانی دریافت کنند.
به گفته کرمانشاهی، با توجه به اینکه کالاهای اساسی کشور در اولویت تامین قرار دارند، منطقی نیست که وقتی ارز مرجع باید به واردات آنها اختصاص یابد تا نیاز کشور تامین شود، همین ارز به اولویتهایی اختصاص یابد که میتوانند از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند.
وی اظهار داشت: اولویتبندی دهگانه میزان ارجحیت کالاها و مواد اولیه در تامین ارز 1226 تومانی را نشان میدهد و بنابراین هرچقدر که سیستم بانکی بتواند در تدارک ارز مرجع، موفقتر عمل کند، اولویتهای بعدی نیز ارز مرجع میگیرند؛ در غیر این صورت اولویت با کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری برخی کارخانجات است.
به گزارش مهر، اولویتهای 5 تا 10 هم مشمول ارز مرجع نمیشوند و ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.
اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخمگذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژها، قطعات منفصله، ماشینآلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزینها، روانکنندهها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفاتها، ماشینآلات چاپ و تراکتور است.
همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربوناتها، میلگرد، ماشینآلات راهسازی، روغنهای صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصارهها، لامپها، ریشتراشها، ماشینالات خاکبرداری، یخچالفریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویهجات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.
واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست
کرمانشاهی اعلام کرد: واردات در مقابل صادرات ممنوع نیست بلکه تسهیل شده است، چراکه ثبت سفارش گزینهای داشته که اظهار نامه را باید ارایه میدادند، اما هم اکنون این موضوع لازم نیست؛ به این معنا که هر فردی که صادرات کالا انجام میدهد، میتواند از تمامی کالاها به کشور وارد کند. در این میان، اگر کالای وارداتی کالای اساسی باشد ارز مرجع میگیرد، در غیر این صورت باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کند.
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