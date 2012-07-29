بهروز کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تمایل شهروندان به کمک به ایتام و خانواده های بی بضاعت، شهرداری شهر اندیشه با همکاری و تعامل مثبت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار، اقدام به برگزاری بازارچه خیریه کرده است.

وی عنوان کرد: در این بازارچه خیریه، هنرمندان شهریاری به ارائه آثار خود خواهند پرداخت و برنامه ریزی ها بر این است درآمد حاصل از فروش این آثار به نفع کودکان بی سرپرست مورد استفاده قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: از جمله کارهای توصیه شده در ماه مبارک رمضان، اطعام ایتام و دستگیری از خانواده های بی بضاعت است که در این راستا همه ساله مردم با ایمان ایران اسلامی با برگزاری بازارچه های خیریه در سراسر کشور، به احیاء این سنت حسنه می پردازند.

شهردار شهر اندیشه بیان کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر اندیشه با همکاری ادارات مختلف و موسسات قرآنی، طی ماه مبارک رمضان برنامه های با نشاط و متنوعی را برای افزایش روحیه شهروندان و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و دینی در جامعه در این شهر برگزار می کند.

این مسئول افزود: هنرمندان علاقمند به شرکت در این طرح می توانند تا تاریخ 10 مرداد ماه جاری به واحد هنری سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار مراجعه کنند.

وی اعلام کرد: این بازارچه از 19 لغایت 28 مرداد ماه سال جاری در محل فرهنگسرای امام علی(ع) فاز سه اندیشه برپاست که شهروندان می توانند از آن بازدید کنند.