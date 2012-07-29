30 نامزد عضویت در کمیسیون تولید ملی در صحن مجلس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی 30 نامزد عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی برای رای گیری نهایی اعلام شدند.



بر این اساس حمید رضا فولادگر نماینده اصفهان، نادر قاضی پور نماینده ارومیه، جعفر قادری نماینده شیراز، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز، عباسعلی رجایی نماینده اراک، نبی الله احمدی نماینده داراب، علی محمد احمدی نماینده دهلران، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد، سید رضی نوری نماینده شوش، محمد سقایی نماینده نیریز، فتح الله حسینی نماینده قصرشیرین، بحرینی نماینده مشهد، پورابراهیمی نماینده کرمان، موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان، محمد حسن نژاد نماینده مرند، علی اصغر زارعی نماینده تهران، جعفری نماینده خلخال، زارع زاده نماینده یزد، تاجگردون نماینده گچساران، اسماعیل نیا نماینده کاشمر، منصوری نماینده کاشان، جلیلی نماینده مسجدسلیمان، میرکاظمی نماینده تهران، نادران نماینده تهران، قوامی نماینده اسفراین، ذوالنوار نماینده شیراز، به عنوان 30 نامزد عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس معرفی شدند.

نمایندگان مجلس با رای خود 15 نفر از این نامزد ها را به عضویت این کمیسیون در خواهند آورد.



فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و فراکسیون اصولگرایان به عنوان دو فراکسیون اصلی مجلس فهرست 15 نفره مشترکی به صحن علنی مجلس از اعضای پیشنهادی خود برای عضویت دراین کمیسیون معرفی کرده اند.

