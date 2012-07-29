مرکز اعصاب؛ پایگاه مرکزی اتحاد منطقه ای ضد سوری در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض به نقل از رویترز می نویسد : این پایگاه سری که در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه دایر شده با هدف ارائه کمک های حیاتی نظامی و مخابراتی به شورشیان سوری ایجاد شده است.

این پایگاه مخفی در چارچوب فعالیت مرکزی به نام "نرو سنتر" یا مرکز اعصاب که با مشارکت کشورهای خاورمیانه ای مخالف اسد فعالیت می کند ایجاد شده است. بر اساس اخبار سازمان مخفی "نرو سنتر" ( nerve center ) که برای ساقط کردن حکومت بشار اسد فعالیت می کند، دلیل اصلی تشکیل پایگاه مخفی در ترکیه خودداری کشورهای غربی فعال در امر ساقط کردن معمر قذافی، برای کنار گذاشتن بشار اسد اعلام شده است.

در همین رابطه یک منبع خبری رویترز در دوحه گفت : این ترکیه است که از لحاظ نظامی این پایگاه را کنترل می کند. ترکیه هم آهنگ کننده اصلی است. اگر شما یک مثلث را درنظر بگیرید در این مثلث ترکیه در راس قرار داشته و قطر و عربستان سعودی در پائین آن قرار دارند.

به گفته این منبع خبری، آمریکا در تشکیل این پایگاه مخفی دخالتی نداشته و ترجیح می دهد که از طریق یک واسطه به محل اختفای تسلیحات و مراکز فرماندهی سوریه دسترسی پیدا کند.

به نوشته هاآرتض، این مرکز در شهر "آدانا" در جنوب ترکیه واقع شده و 100 کیلومتر با مرز سوریه فاصله دارد. این پایگاه مخفی بعد از آن تشکیل شد که "عبدالعزیز بن عبدالله آل سعود" معاون وزیر خارجه عربستان سعودی به ترکیه سفر کرد و در این سفر تقاضای ایجاد پایگاه را به مقامات آنکارا ارائه کرد.

به گفته منابع خبری رویترز و هاآرتض، ترکیه نیز با این درخواست موافقت کرده و این پایگاه مخفی تشکیل شده است.

بر همین اساس، قطر که در امر تسلیح انقلابیون لیبی نقشی فعال داشت اکنون نیز حضوری فعال در امر تسلیح شورشیان سوری دارد. در گذشته خبرهای متعددی درباره ارسال سلاح از سوی کشورهای عربستان، قطر و ترکیه به شورشیان سوری منتشر شده بود اما ترکیه بطور رسمی ارسال سلاح به شورشیان سوری را تکذیب کرده است.

هاآرتض در ادامه می نویسد : منابع خبری به رویترز اعلام کرده اند که تمامی تسلیحات ارسالی به شورشیان سوری، روسی هستند و همگی از بازار سیاه تهه شده اند. دلیل آنکه این تسلیحات روسی هستند آن است که امریکا تمایلی برای دست داشتن در این حرکت ندارد.

روزنامه تودی زمان، چاپ ترکیه که از رسانه های نزدیک به حزب عدالت و توسعه ( حزب حاکم ترکیه ) است نیز این خبر را به نقل از رویترز در شماره امروز خود منتشر کرده است.

این درحالی است که پیشتر گزارش های متعددی درباره ارسال سلاح از آمریکا بویژه موشک های زمین به هوا توسط واشنگتن به شورشیان سوری منتشر شده بود.

براساس این گزارش، هاآرتض در حالی مدعی دست نداشتن آمریکا در ایجاد این پایگاه مخفی شده که پایگاه اینجرلیک ترکیه که در شهر آدانا قرار دارد در اختیار نیروهای آمریکایی است و منابع خبری به خبرگزاری مهر اطلاع داده اند که در هنگام ورود به شهر آدانا شما با یک آمریکای کوچک مواجه می شوید چون در این شهر تمامی امکانات و موارد آمریکایی است از همین رو امکان ندارد که این پایاگاه مخفی بدون اطلاع و مجوز آمریکا در آدنا تشکیل شده باشد.