لیست دو فراکسیون اصلی مجلس برای کمیسیون تولید ملی مشترک است

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از ارایه فهرست مشترک 15 نفره اصولگرایان رهروان ولایت و فراکسیون اصولگرایان برای عضویت برای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی خبر داد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این فهرست مشترک اولین توافق دو فراکسیون اصولگرای مجلس بود که اقدام خوبی بود.
وی ادامه داد: دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان دو فهرست جداگانه برای اعلام نامزدهای خود به عنوان ناظران در شوراهای مختلف ارایه کردند. البته این دو فهرست نیز در برخی اعضا مشترک هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، برای عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 30 نماینده داوطلب شده اند که با رای امروز مجلس 15 نفر از آنان به عضویت این کمیسیون در خواهند آمد.
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