فولادگر به مهر خبر داد: لیست دو فراکسیون اصلی مجلس برای کمیسیون تولید ملی مشترک است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت فهرست 15 نفره مشترکی را به عنوان نامزدهای خود برای عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 ارایه دادند.