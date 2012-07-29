جایگاههای CNG متناسب با نیازها نیست/ کمبود زیرساختهای گردشگری

قباد نگین تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در زمان حضور گردشگران این مسئله نمود بیشتری پیدا می کند و باعث هدررفتن وقت آنها در صف گاز می شود.

وی بیان کرد: شهرداری یاسوج پنج جایگاه CNGدر اختیار دارد که نه تنها منافعی برای شهرداری نداشته بلکه زیان ده بوده است.

نگین تاجی اضافه کرد: با این حال شهرداری از تمام ظرفیتهای این جایگاهها استفاده می کند و درخواستی نیز از ادارات متولی برای بالا بردن ظرفیت دو جایگاه جمعه بازار و شهرک ولایت داشته است.

وی با بیان اینکه مجوز احداث CNGشرایط خاص خود را دارد و به فشار گاز و امکان نصب و سرمایه گذار بستگی دارد، بیان داشت: دو CNGنیز توسط بخش خصوصی در حال احداث است که در صورتی که وارد مدار شوند، بخش زیادی از مشکلات شهر یاسوج را مرتفع می کنند.

زیرساختهای گردشگری شهری یاسوج مهیا نیست

نگین تاجی همچنین با اشاره به گردشگر پذیر بودن شهر یاسوج گفت: شهر یاسوج چند سالی است که به عنوان یک مقصد جدید گردشگری درب کشور شناخته شده اما هنوز خیلی از زیرساختها مهیا نشده است.

شهردار یاسوج افزود: هم اکنون این شهر در زمینه پارکها و فضای سبز، سرویسهای بهداشتی، فضاهای اقامتی موقت و دائم و رستورانها با کمبود مواجه است.

وی ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این زمینه را راهگشا عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی می تواند با ایجاد اماکن رفاهی برای گردشگران، بخش زیادی از کمبودها را مرتفع کند.

نگین تاجی عنوان کرد: شهرداری یاسوج نیز برای رفع مشکل کمبود فضای سبز اقدام به احداث پارک بزرگ ولایت کرده که با بهره برداری از آن بخش زیادی از مشکلات در این خصوص رفع می شود.

شهردار یاسوج همچنین با اشاره به در حال اجرا بودن پروژه پارک تفریحی آبشار یاسوج، اظهار داشت: این پروژه از سال گذشته آغاز شده و امیدواریم در فصول پاییز و زمستان که گردشگران کمی به این شهر سفر می کنند به پایان برسد.

وی اعتبار این پروژه را نیمه مترکز عنوان کرد و افزود: براساس نیاز این پروژه از اعتبارات شهرداری به آن تزریق می شود.