اجازه نداریم امتیاز خانگی را از دست بدهیم/ ملوان تیم باکلاسی است

یحیی گل‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی تیمش برابر ملوان تصریح کرد: خوشبختانه بازیکنان ما بعد از دو برد پیاپی اعتمادبه‌نفس خوبی به دست آورده‌اند و برای این بازی آماده هستند. می‌دانیم که بازی سختی برابر ملوان داریم اما طبق برنامه‌ای که در نظر گرفته‌ایم در هر مسابقه خانگی باید پیروز شویم و حق دادن امتیاز به حریف را نداریم.

وی درباره تیم ملوان تاکید کرد: ملوان تیم باکلاسی است. آنها در خط هافبک بازیکنان باتجربه و ملی پوشی چون مازیار زارع و پژمان نوری را دارند که کار را برای هر تیمی سخت می‌کنند. با این حال برای مهار این بازیکنان هم برنامه داریم.

گل‌محمدی در پایان گفت: چند بازیکن اصلی تیم صبا از جمله آرام طبع، حیدری و لطفی به همراه محسن خلیلی مصدوم هستند و به این بازی نمی‌رسند ولی بازیکنان جوان و باانگیزه دیگری داریم که می‌توانند جایگزین مصدومان ما شوند.

تیم فوتبال صبای قم در سومین مسابقه خود در لیگ دوازدهم فردا شب (دوشنبه) در قم از ملوان میزبانی می‌کند. صبا در حال حاضر با شش امتیاز صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر است.