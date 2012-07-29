تیم فوتبال ارومیه(ب) تهران را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر روز شنبه در زمین چمن انجمن آشوریان ارومیه برگزار شد تیم ارومیه توانست با 5 گل قاطعانه از سد حریف خود بگذرد.
برای تیم ارومیه آتور عبدیشو در دقیقه 15، زایا سرگیززاده سه بار در دقایق 19، 23 و 35 و بنیل صیاد سنگر در دقیقه 38 گلزنی کردند.
سرمربیگری تیم ارومیه را فریدون کاظمیان بر عهده دارد.
قضاوت این دیدار را بهروز موظف با کمک سوقی ملکی بر عهده داشت که در دقیقه 37 بازی به زایا سزگیززاده کارت زرد نشان داد.
در دیدارهای دیگر امروز تیم های اشتار عراق و دیانا عراق با نتیجه 1- 1 به ترتیب در برابر اتحاد عراق و نوحاجوا عراق به تساوی دست یافتند.
این مسابقات یکشنبه با انجام دو دیدار دیگر پیگیری می شود که طی آن ارمنستان با نوحاجوا عراق و ارومیه الف با اتحاد عراق مصاف می کنند.
همچنین روز یکشنبه در یک بازی دوستانه تیم های آشور جوانان و نوجوانان ارومیه در برابر هم صف آرایی می کنند.
دوازدهمین جشنواره ورزشی آشوریان جهان جام تموز در رشته های فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، تنیس خاکی و شطرنج از ششم مرداد ماه جاری آغاز و به مدت 9 روز در ورزشگاه انجمن آشوریان ارومیه ادامه دارد.
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