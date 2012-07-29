تیم فوتبال ارومیه(ب) تهران را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر روز شنبه در زمین چمن انجمن آشوریان ارومیه برگزار شد تیم ارومیه توانست با 5 گل قاطعانه از سد حریف خود بگذرد.

برای تیم ارومیه آتور عبدیشو در دقیقه 15، زایا سرگیززاده سه بار در دقایق 19، 23 و 35 و بنیل صیاد سنگر در دقیقه 38 گلزنی کردند .

سرمربیگری تیم ارومیه را فریدون کاظمیان بر عهده دارد .

قضاوت این دیدار را بهروز موظف با کمک سوقی ملکی بر عهده داشت که در دقیقه 37 بازی به زایا سزگیززاده کارت زرد نشان داد .

در دیدارهای دیگر امروز تیم های اشتار عراق و دیانا عراق با نتیجه 1- 1 به ترتیب در برابر اتحاد عراق و نوحاجوا عراق به تساوی دست یافتند .

این مسابقات یکشنبه با انجام دو دیدار دیگر پیگیری می شود که طی آن ارمنستان با نوحاجوا عراق و ارومیه الف با اتحاد عراق مصاف می کنند .

همچنین روز یکشنبه در یک بازی دوستانه تیم های آشور جوانان و نوجوانان ارومیه در برابر هم صف آرایی می کنند .