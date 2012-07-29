استارت استریت بال در تبریز زده شد/ رقابت 12 تیم در بسکتبال خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، ماه رمضان امسال نیز همچون چند سال گذشته، به همت هیئت بسکتبال استان، مسابقات استریت بال یا همان بسکتبال خیابانی در تبریز برگزار می شود.

این رقابتها امسال پرشور تر از سالهای گذشته و با استقبال بسیار خوب خانواده ها در فضایی مهیج برگزار می شود.

شاهرخ وکیلی آذر مسئول کمیته استریت بال هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: در مسابقات استریت بال جام رمضان امسال، 12 تیم حضور یافته اند که ابتدا در مرحله گروهی و سپس در مرحله حذفی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: امسال نیز این رقابتها در فضایی مهیج و با استقبال بسیار خوب خانواده ها در زمین استریت بال پارک ائل گلی تبریز در حال برگزاری است.

تماشای مسابقات بسکتبال خیابانی جام رمضان برای علاقمندان رایگان بوده و خانواده ها می توانند پس از افطار در پارک ائل گلی تبریز شاهد این مسابقات دیدنی و پر هیجان باشند.

استریت بال یا همان بسکتبال خیابانی قوانین مشابه بسکتبال معمولی را دارد با این تفاوت که در مسابقه استریت بال سه نفر از هر تیم در داخل میدان برابر حریف سه نفره خود قرار می گیرند.

ابعاد زمین مسابقه استریت بال نیز تقریبا نصف زمین بسکتبال معمولی است و دو نفر از هر تیم در نیمکت ذخیره ها قرار می گیرند.