توقف تشکیل بانک اطلاعات متکدیان/ افطاری خیرین به 500 متکدی تهرانی

رضا جاگیری که سال گذشته اعلام کرده بود: بانک اطلاعات متکدیان شهر تهران به زودی راه اندازی می شود در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تشکیل این بانک متاسفانه متوقف شده است.

وی افزود: استانداری تهران و وزارت کشور اعلام کرده بودند که می توانند این بانک را ایجاد کرده و آن را اجرایی کنند ولی با گذشت چندین ماه هیچ خبری از تشکیل بانک نیست. این در حالی است که اگر این بانک ایجاد می شد آمار تمامی متکدیان و بی خانمانهای تهران ثبت و باند مافیا هم متلاشی می شد. همچنین ساماندهی بهتری در برخورد با متکدیان شکل می گرفت.

همچنین با تشکیل این بانک نحوه انتقال و اعزام متکدیان خارجی و شهرستانی هم ساماندهی بهتری می شد.

معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اعلام اینکه 500 بی خانمان و متکدی در گرمخانه ها و مراکز شبانه روزی شهرداری تهران هستند گفت: هر شب مراسم افطار با کمک خیرین در گرمخانه ها و مراکز شبانه روزی برگزار می شود.