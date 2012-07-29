12 میلیارد ریال به دهیاری های شهرستان سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل صبح یکشنبه در جمع دهیاران شهرستان سنندج با اشاره به اختصاص اعتبارات مناسب به حوزه عمران روستایی اظهار داشت: با جذب به موقع اعتبارات می توان پروژه های نیمه تمام و جدید را در سطح روستاها اجرایی کرد.

وی افزود: همکاری و تعامل مسئولان و دهیاران می تواند روند بهتری را به جذب اعتبارات بدهد و این امر می تواند عاملی در توسعه و آبادانی روستاها باشد و دهیاران باید از این ظرفیت به بهترین شیوه استفاده کنند.

فرماندار سنندج بیان کرد: دهیاری هایی که بتوانند این اعتبارات را در زمان مقرر و به نحو احسن هزینه کنند برای دریافت اعتبارات بعدی در اولویت قرار می گیرند.

میرزایی اصل ادامه داد: سال گذشته اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 210 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی شهرستان در قالب طرح تشویق زکات به دهیاری های شهرستان سنندج اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه این مبلغ به منظور اجرای 35 طرح و پروژه عمرانی استفاده شده است، یادآور شد: این میزان اعتبار صرف احداث کتابخانه، احداث مساجد و تعمیرات آنها و غسالخانه و رفاه عمومی روستاها شده است.

فرماندار سنندج گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها شویم که این امر می تواند هم در اشتغالزایی و هم در کاهش حاشیه نشینی موثر باشد.

میرزایی اصل در پایان سخنان خود اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات انجام شده در آینده نزدیک شاهد توسعه و تحول روستاهای استان کردستان هستیم.