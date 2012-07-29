عیادت مدیرکل ورزش و جوان آذربایجان شرقی از قادر میزبانی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمودی شامگاه دیروز شنبه به همراه جمعی از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان و هیئت دوچرخه سواری استان با حضور در منزل قادر میزبانی، از این رکابزن مصدوم عیادت کرده و حال وی را جویا شد.

محمودی در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی برای این رکابزن پرافتخار آذربایجان شرقی، اظهار داشت: اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در راستای درمان و سلامتی قادر میزبانی از هیچ تلاش و حمایتی دریغ نخواهد کرد.

وی افزود: امیدوارم این قهرمان ارزشمند ورزش استان و کشور به زودی سلامتی خود را بازیافته و دوباره پا به رکاب شود تا برای دوچرخه سواری افتخار آفرینی کند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود در این دیدار، به اهمیت پشتوانه سازی در رشته دوچرخه سواری تاکید کرد و گفت: اکنون ورزش دوچرخه سواری یکی از مدال آورترین رشته ها در استان است و به نظر من در حال حاضر زمینه خوبی برای استعدادیابی دوچرخه سواری در استان ما وجود دارد.

وی ادامه داد: پشتوانه سازی در هر رشته ای بویژه در دوچرخه سواری باید مهم تلقی شود و نباید چشمه استعدادهای ورزش استان خشک شود و از این رو یکی از اهداف اداره کل ورزش و جوانان، اهمیت دادن به ورزشکاران مستعد است.

در این دیدار علاوه بر اکبر محمودی مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرج اله فرج اللهی معاون ورزشی این اداره، عظیم عبدل نژاد ممقانی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان، ناصر هوشیار دبیر هیئت دوچرخه سواری استان، حمید مهدخواه مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، محمود نصیرپور مسئول روابط عمومی هیئت دوچرخه سواری استان و احد کاظمی مربی تیم پتروشیمی تبریز حضور داشتند.

قادر میزبانی، اسطوره دوچرخه سواری کشورمان به دلیل دیسک کمر مدتی است که از میادین ورزشی فاصله گرفته و هم اکنون تحت درمان قرار دارد.

این رکابزن مطرح آسیا که لقب سلطان کوهستان را یدک می کشد، تاکنون افتخارات زیادی برای ورزش استان و کشور به ارمغان آورده که از مهم ترین افتخارات این دوچرخه سوار تبریزی می توان به حضور در المپیک 2008 آتن و کسب مدال طلای بازیهای آسیایی 1998 بانکوک تایلند اشاره داشت .