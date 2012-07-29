محصولات کشاورزی آذربایجان غربی به 12 میلیون تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری شنبه شب در دهمین نشست شورای هماهنگی ترویج و آموزش کشاورزی استان با اشاره به افزایش 20 درصدی تولید محصولات کشاورزی استان در سال 90، اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال 91 تولید محصولات کشاورزی استان 30 درصد افزایش پیدا کند.

وی اجرای طرح های آموزش و ترویج به همراه آموزش صحیح کشاورزان را از عمده دلایل افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی در استان عنوان کرد.

اصغری با بیان اینکه آموزش و ترویج به عنوان سیاست راهبردی این سازمان به شمار می رود گفت: در تدوین برنامه سالانه ترویج از آغاز سال زراعی، نیاز سنجی ها از طریق مراکز جهاد کشاورزی و مدیریت شهرستانها اخذ شده و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در سازمان از مهر 91 تا مهر 92 صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: نظارت بر اجرای دقیق برنامه های ترویجی ابلاغی و همچنین ارزیابی و اثر بخشی برگزاری دوره های ترویجی و آموزشی برای اجرای مطلوب و موثر آموزش های علمی و عملی به کشاورزان و تولید کنندگان نقش مهمی دارد.

اصغری، میزان افزایش برنامه های آموزشی و ترویجی را در سه ماهه اول سالجاری در مقایسه با سال 90 بیش از چهار برابر اعلام کرد و افزود: طرح های آموزشی و ترویجی به یک ایده ملی تبدیل شده است که استان آذربایجان غربی به عنوان پایلوت و شروع کننده این ایده از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است.

وی با اشاره به نحوه اجرا و نیازسنجی برنامه های عملیاتی ترویج در سه ماهه دوم سالجاری تاکید کرد: در این راستا باید برای تمام پتانسیل های موجود اعم از مراکز جهاد کشاورزی، مددکاران ترویجی، کشاورزان خبره و پیشرو، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی برنامه ریزی صورت گیرد.

در سال 90 تعداد 292 دوره مهارتی در استان آذربایجان غربی برگزار شده است و آموزش های مهارتی سال 90 در مقایسه با سال 89، 20 درصد افزایش داشته که 80 درصد از این دوره ها در بخش دام، طیور و آبزیان اجرا شده است.