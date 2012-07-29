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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

اصغری:

محصولات کشاورزی آذربایجان غربی به 12 میلیون تن می رسد

محصولات کشاورزی آذربایجان غربی به 12 میلیون تن می رسد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با یک برنامه جامع و توانمند، میزان محصولات کشاورزی استان در سه سال آینده به بیش از 12 میلیون تن می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری شنبه شب در دهمین نشست شورای هماهنگی ترویج و آموزش کشاورزی استان با اشاره به افزایش 20 درصدی تولید محصولات کشاورزی استان در سال 90، اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال 91 تولید محصولات کشاورزی استان 30 درصد افزایش پیدا کند.

وی اجرای طرح های آموزش و ترویج به همراه آموزش صحیح کشاورزان را از عمده دلایل افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی در استان عنوان کرد.

اصغری با بیان اینکه آموزش و ترویج به عنوان سیاست راهبردی این سازمان به شمار می رود گفت: در تدوین برنامه سالانه ترویج از آغاز سال زراعی، نیاز سنجی ها از طریق مراکز جهاد کشاورزی و مدیریت شهرستانها اخذ شده و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در سازمان از مهر 91 تا مهر 92 صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: نظارت بر اجرای دقیق برنامه های ترویجی ابلاغی و همچنین ارزیابی و اثر بخشی برگزاری دوره های ترویجی و آموزشی برای اجرای مطلوب و موثر آموزش های علمی و عملی به کشاورزان و تولید کنندگان نقش مهمی دارد.

اصغری، میزان افزایش برنامه های آموزشی و ترویجی را در سه ماهه اول سالجاری در مقایسه با سال 90 بیش از چهار برابر اعلام کرد و افزود: طرح های آموزشی و ترویجی به یک ایده ملی تبدیل شده است که استان آذربایجان غربی به عنوان پایلوت و شروع کننده این ایده از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است.

وی با اشاره به نحوه اجرا و نیازسنجی برنامه های عملیاتی ترویج در سه ماهه دوم سالجاری تاکید کرد: در این راستا باید برای تمام پتانسیل های موجود اعم از مراکز جهاد کشاورزی، مددکاران ترویجی، کشاورزان خبره و پیشرو، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی برنامه ریزی صورت گیرد.

در سال 90 تعداد 292 دوره مهارتی در استان آذربایجان غربی برگزار شده است و آموزش های مهارتی سال 90 در مقایسه با سال 89، 20 درصد افزایش داشته که 80 درصد از این دوره ها در بخش دام، طیور و آبزیان اجرا شده است.

کد مطلب 1660480

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