دکتر مجید رمضانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تاکنون در سامانه الکترونیکی برنامه پزشک خانواده استان مرکزی 209 پزشک ثبت نام کرده اند که به همکاری یکصد و یازده پزشک دیگر نیاز داریم.

وی ادامه داد: در برخی استان ها پاره ای ابهامات و سوال ها پیرامون برنامه پزشک خانواده علت استقبال کمرنگ همکاران پزشک بوده که با اطلاع رسانی موثر این موضوع در حال برطرف شدن است.



دکتر رمضانی عنوان کرد: تاکنون 176 مامای متقاضی نیز برای پزشک خانواده شهری در استان مرکزی ثبت نام کرده اند که با توجه به آزاد بودن استفاده از ماماها در رده کاردانی و کارشناسی در این حوزه مشکل خاصی وجود ندارد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار داشت: با تقویت و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به تدریج ثبت نام خانوارها توسط پزشکان در مناطق شهری استان آغاز شده و با شرایط موجود به نظر می رسد استان در شهریورماه آماده آغاز ویزیت بیمار در قالب برنامه پزشک خانواده باشد.



وی افزود: برنامه پزشک خانواده در پنج شهرستان استان مرکزی عملیاتی می شود که جمعیت تحت پوشش آن در اراک 583 هزار و 686 نفر، در ساوه 19 هزار و 500 نفر، در خمین 86 هزار و 650نفر، در محلات 44 هزار و 475 نفر و در دلیجان سه هزار و 894 نفر است.



رمضانی با بیان اینکه در حال حاضر خدمات درمانی کشور 'بیمار محور' است که با اجرای برنامه پزشک خانواده بستر 'سلامت محوری' درمان فراهم می شود افزود: سهمیه اعتباری عملیاتی شدن این برنامه توسط دولت در اختیار بیمه ها قرار گرفته و اگر چه ممکن است این برنامه در ابتدا هزینه بر باشد اما به تدریج زوایای اقتصادی سلامت عدالت محور می شود.