  1. اقتصاد
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۳

پورکاوه در گفتگو با مهر:

مرغ از سبد کالایی کارمندان پرید/ منتظر تامین اعتبار هستیم

مرغ از سبد کالایی کارمندان پرید/ منتظر تامین اعتبار هستیم

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سبد کالای کارمندان دولت از امروز توزیع می‌شود، گفت: مرغ تا زمان تامین بودجه، در سبد کالای کارمندان قرار نخواهد گرفت.

علی پورکاوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کالاهای سبد کارمندان به مناسبت ماه مبارک رمضان، از امروز دوشنبه در اختیار مباشران دستگاههای دولتی در استانها قرار می‌گیرد و به تدریج در روزهای آینده، این سبد میان کارمندان توزیع خواهد شد.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون سبد کالای کارمندی که توزیع می‌شود، اقلامی همچون برنج، روغن و شکر را در بر می‌گیرد، اما مرغ به دلیل عدم تامین اعتبار در این سبد جای نگرفته و در صورت تامین اعتبار، در روزهای آینده توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به توزیع گسترده مرغ با قیمت مصوب تنظیم‌بازاری در شبکه‌های توزیع منتخب در سراسر کشور تصریح کرد: پیشنهادی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مرغ در سبد کالای کارمندی ارایه داده بود، معادل 10 کیلوگرم مرغ بود، اما به دلیل عدم تامین اعتبار، به هر نسبتی که بودجه تامین شود، مرغ توزیع خواهد شد.

کد مطلب 1660483

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