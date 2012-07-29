پیگیری تمرینات آسیایی مهرام با ترکیبی ناقص/ صمد برسر دو راهی!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم بسکتبال مهرام هفته گذشته با تاخیر چند هفته‎ای آغاز شد تا این تیم برای شرکت در رقابت‎های قهرمانی باشگاه‏های آسیا آماده شود. این در حالی است که پس از گذشت یک هفته، ترک کردن اردوی تمرینی از سوی بازیکنان کمکی و پیوستن آنها به اردوی تیم ملی و از طرفی ادامه غیبت صمد نیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی، بازیکنان اصلی ترکیب مهرام، موجب ناقص شدن ترکیب این تیم برای پیگیری تمرینات شده است.

البته از روز شنبه اوشین ساهاکیان، یکی از بازیکنان کمکی مورد نظر مهرام که در سفر خارج از کشور بود، به تمرینات این تیم اضافه شد اما اصغر کاردوست، موسی نبی‎پور، روزبه ارغوان و جواد داوری، دیگر بازیکنان کمکی مهرام از جمعه گذشته به اردوی تیم ملی ملحق شدند تا این تیم را برای سفر به ترکیه و شرکت در تورنمنت بین‎المللی این کشور همراهی کنند.

مهدی کامرانی هم از بازیکنان غایب مهرام است که هیچ اطلاعی در مورد زمان بازگشتش به تمرینات نداده است همانگونه که مسئولان تیم را از غیبتش مطلع نکرده بود. البته صمد نیکخواه بهرامی اعلام کرده که دو روز دیگر به کشور باز می‎گردد. یعنی درست روزی که تیم ملی برای شرکت در تورنمنت بین‎المللی ترکیه عازم این کشور خواهد شد و صمد نیکخواه بهرامی هم در ترکیب تیم اعزامی این تیم قرار دارد. همین مسئله صمد نیکخواه بهرامی راهم بر سر دو راهی حضور در تمرینات مهرام یا همراهی تیم ملی قرار خواهد داد!

حمیدرضا صمدزاد، سرپرست تیم بسکتبال مهرام دراین رابطه به خبرنگار مهر گفت: صمد برای انجام سفرش و زمان رفت و بازگشتش با ما هماهنگ کرده بود اما آن زمان هنوز برنامه تیم ملی مطرح نشده بود. درهر صورت باید دراین زمینه میان فدراسیون و تیم مهرام تعامل شود تا هیچ یک از تیم‌‎ها متضرر نشوند.

وی در مورد مهدی کامرانی و اینکه "آیا با توجه به غیبت بدون هماهنگی حضور وی در تمرینات طی روزهای آینده پذیرفته خواهد شد؟"، اظهارداشت: این مسئله را هم دوستانه حل خواهیم کرد. زحماتی که کامرانی طی سال‎های گذشته در تیم مهرام متحمل شد، غیرقابل انکار است اما باید او بداند که دو ماه سخت با مهرام در پیش دارد. شاید بتواند با توجه به استراحت خوبی که داشته با انگیزه بالا به تمرینات ملحق شود. در هر صورت با او مذاکره خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا 12 تا 24 مهرماه در لبنان برگزار می‌شود.