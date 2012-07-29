  1. بین الملل
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

نماینده پارلمان انگلیس کتک خورد!

نماینده پارلمان انگلیس کتک خورد!

یک رسانه غربی از کتک خوردن یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس به دست فردی که در تلاش برای آسیب رساندن به یک اتوبوس بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  شبکه خبری بی بی سی، گزارش داد که یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس که با همسرش و دخترش به خرید رفته بود، روز گذشته مورد حمله فردی قرار گرفت که در تلاش برای آسیب رساندن به یک اتوبوس بود.

"استوآرت جکسون" نماینده محافظه کار پارلمان انگلیس گفت: پس از آنکه صحنه پرتاب بطری مشروب به سوی یک اتوبوس را دیدم، تلاش کردم تا این فرد را متوقف کنم اما وی به طرفم یورش آورد.

وی افزود: این فرد به من نزدیک شد و تلاش کرد که به من ضربه وارد کند که البته یکی از مشت هایش به من خورد اما به طور جدی آسیب ندیدم. وی پس از لگد زدن فرار کرد و همسرم با پلیس تماس گرفت.

کد مطلب 1660486

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