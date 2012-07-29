نماینده پارلمان انگلیس کتک خورد!

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری بی بی سی، گزارش داد که یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس که با همسرش و دخترش به خرید رفته بود، روز گذشته مورد حمله فردی قرار گرفت که در تلاش برای آسیب رساندن به یک اتوبوس بود.

"استوآرت جکسون" نماینده محافظه کار پارلمان انگلیس گفت: پس از آنکه صحنه پرتاب بطری مشروب به سوی یک اتوبوس را دیدم، تلاش کردم تا این فرد را متوقف کنم اما وی به طرفم یورش آورد.

وی افزود: این فرد به من نزدیک شد و تلاش کرد که به من ضربه وارد کند که البته یکی از مشت هایش به من خورد اما به طور جدی آسیب ندیدم. وی پس از لگد زدن فرار کرد و همسرم با پلیس تماس گرفت.