بزرگترین عامل توزیع مواد مخدر مناطق مرزی خراسان شمالی دستگیر شد

سرهنگ محسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران گروهان مرزی 101 حصارچه در نقطه صفر مرزی بین خراسان شمالی و کشور ترکمنستان موفق شدند یکی از بزرگترین عاملان توزیع مواد مخدر در مناطق مرزی استان را دستگیر کنند.

وی افزود: ماموران مرزبانی خراسان شمالی پس از چندین روز کار اطلاعاتی، محل کمین "حسین. ج" 36 ساله، عامل بزرگ توزیع مواد مخدر در مناطق مرزی استان را شناسایی کرده و با هماهنگی مرجع قضایی در اقدامی هماهنگ برای دستگیری وی اقدام کردند.

سرهنگ عزیزی اضافه کرد: متهم پس از مشاهده ماموران به همراه برادر خود محمد 26 ساله، سوار بر موتورسیکلت از محل متواری شدند و ماموران نیز به تعقیب آنان پرداختند.

وی افزود: در جریان این تعقیب و گریز متهمان مواد مخدری را که به همراه داشتند در لابلای بوته‌های مسیر مخفی کردند که این موضوع از دید ماموران مخفی نماند و چند دقیقه بعد نیز هر دو متهم دستگیر شدند.

این مسئول اضافه کرد: پس از دستگیری متهمان و کشف مواد مخدر به میزان 5 کیلو و 20 گرم، در بازرسی بدنی از متهم اصلی مبلغ نقدی یک میلیون و 612 هزار تومان نیز کشف شد.

وی افزود: متهمان به همراه مواد مکشوفه پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

حصارچه در نقطه صفر مرزی خراسان شمالی و کشور ترکمنستان قرار دارد و این استان نیز حدود 301 کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان دارد.