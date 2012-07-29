سوریه پیروزمندانه از بحران خارج می شود/ شکستی دیگر در انتظار صهیونیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، غالب قندیل عضو شورای ملی اطلاع رسانی لبنان با حضور در محل سفارت، با غضنفر رکنآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ملاقات و در خصوص تحولات منطقه گفتگو کرد.
غالب قندیل در این ملاقات با اشاره به هجم گسترده فشارها و توطئههای خارجی علیه سوریه اظهار داشت: سوریه با حفظ انسجام داخلی خود توانسته بیش از یک سال و نیم در برابر این فشارها مقاومت و ایستادگی نماید در حالی که اگر همین میزان فشار بر دولت آمریکا وارد میشد، قطعا نمیتوانست بیش از دو ماه دوام یابد. بدون شک حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از سوریه نقش به سزایی در این راستا داشته و به زودی شاهد شکست کامل تمامی توطئههای دشمنان علیه سوریه خواهیم بود.
غضنفر رکنآبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز در این ملاقات ضمن تبیین آخرین وضعیت تحولات منطقه اظهار داشت: تحولات چند سال اخیر در منطقه ثابت کرده است صهیونیستها در هرجا که وارد شده اند، اقدام به تخریب نموده اما در نهایت شکست خورده و مجبور به عقب نشینی شده اند.
رکنآبادی افزود: اکثریت مردم سوریه در کنار نظام ایستاده و بدون تردید سوریه از این بحران پیروزمندانه خارج خواهد شد و شکست سنگین دیگری بر صفحه شکستهای رژیم صهیونیستی در برابر جبهه مقاومت افزوده خواهد شد.
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