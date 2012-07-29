پزشک خانواده و سرنوشت مبهم آن در همدان/ پزشکان بی علاقه اند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان همدان در فروردین‌ماه اجرای این طرح را یکی از برنامه‌های هفته سلامت عنوان کرده بودند اما این طرح تاکنون به طور رسمی در همدان اجرا نشده است.

پزشک خانواده حلقه مفقود نظام سلامت کشور

بررسی ها نشان دهنده آنست که برنامه پزشک خانواده از سابقه طولانی در دیگر کشورهای دنیا برخوردار است.

این برنامه به باور بسیاری از مسئولان به عنوان حلقه مفقوده نظام سلامت کشور می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات نظام بهداشت و درمان کشور باشد.

برخورداری هر ایرانی از یک پزشک خانواده در جامعه ای که جمعیت آن به بیش از 75 میلیون نفر می‌رسد می‌تواند خبر خوشی برای هر ایرانی باشد که دست کم دغدغه درمان و بهداشت نداشته باشند.

در این شرایط برنامه پزشک خانواده به صورت رسمی در برخی استان‌های از کشور در حال اجرا است اما هنوز بسیاری از مردم از یکدیگر درباره پزشک خانواده می‌پرسند و می‌خواهند بدانند "پزشک خانواده" چیست؟

پزشک خانواده در زمان حاضر ابهام‌هایی در میان مردم ایجاد کرده است

پزشک خانواده در زمان حاضر ابهام‌هایی در میان مردم ایجاد کرده که شاید از اطلاع رسانی ناکافی باشد اما به نظر می‌رسد آنچه اکنون در ذهن مردم درباره پزشک خانواده وجود دارد چندان واقعیت بیرونی نداشته باشد.

اغلب مردم همان برداشتی از "پزشک خانواده" را دارند که در برخی سریال‌ها و فیلم‌های خارجی دیده‌اند، هنگام بیماری فرد، اعضای خانواده با پزشکی به نام "پزشک خانواده" تماس می‌گیرند و این پزشک فوراً برای معاینه به منزل فرد بیمار می‌آید.

اما باید عنوان کرد بیماران می‌توانند از خدمات جدید برنامه پزشک خانواده مانند جمع آوری سوابق بیماری آنان در پرونده الکترونیک سلامت، بهره ببرند.

پزشک خانواده عهده‌دار ارائه و مدیریت خدمات سلامتی است

کارشناس مرکز بهداشت همدان با بیان اینکه پزشک خانواده، پزشکی است که حداقل دارای مدرک دکتری حرفه‌ای پزشکی و مجوز معتبر فعالیت حرفه ای پزشکی در محل ارائه خدمت باشد، گفت: پزشک خانواده، در نخستین سطح خدمات، عهده‌دار ارائه و مدیریت خدمات سلامتی سطح اول است.

محمد نوری با بیان اینکه بارها پیش آمده که با بروز مشکلی برای یکی از اعضا خانواده به پزشکان متعددی مراجعه کرده‌ایم تا بالاخره یک پزشک بیماری او را تشخیص داده است، گفت: اینگونه موارد، ضمن سرگردانی بیمار موجب تحمیل هزینه ویزیت‌های متعدد برای وی خواهد شد اما با اجرا شدن برنامه پزشک خانواده، بیمار در صورت ابتلا به هرگونه بیماری از سردرد گرفته تا دردهای عضلانی، مستقیماً به پزشک خانواده مراجعه می‌کند و پزشک خانواده با مهارت‌هایی که فراگرفته است بیمار را راهنمایی و او را به طور صحیح به متخصص مربوطه، ارجاع می‌دهد.

خدمات اولیه درمانی در طرح پزشک خانواده رایگان است

وی ادامه داد: در شرایط فعلی بیماران حتی برای مراجعه به یک پزشک عمومی باید هزینه زیادی را از جیب خود بپردازند اما با اجرا شدن برنامه پزشک خانواده، ویزیت اولیه مردم رایگان خواهد بود و آنان می‌توانند به طور رایگان از ویزیت اولیه خدمات درمانی و بهداشتی پزشک خانواده بهره‌مند شوند.

نوری اضافه کرد: علاوه بر این حتی برخی از داروهای ساده نیز به طور رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اگر بیمار از طریق پزشک خانواده به بیمارستان معرفی شود، تأثیر بسزایی در کاهش هزینه های بستری وی خواهد داشت.

نوری با بیان اینکه در شرایط فعلی مردم هنگام بیماری به یک پزشک مراجعه می‌کنند اما هنگام بیماری مجدد، نزد پزشک دیگری می‌روند، افزود: این پزشک جدید با سوابق بیماری فرد آشنا نیست و هزینه های جدیدی را به فرد تحمیل می‌کند.

فرد در اجرای برنامه پزشک خانواده، یک پزشک مشخص برای خود انتخاب می‌کند

کارشناس مرکز بهداشت همدان ادامه داد: این در حالی است که مردم در اجرای برنامه پزشک خانواده، یک پزشک مشخص برای خود انتخاب می‌کنند و این پزشک با تمام سوابق بیماری فرد آشنا است و با کیفیت بهتری به درمان بیمار می پردازد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات نظام درمانی در شرایط فعلی این است که اگر فرد بیماری به پزشک مراجعه کند و پزشک، خدمات درمانی را برای او انجام دهد، پس از انجام این مراحل بیمار رها می‌شود، گفت: پزشک فقط برای بیمار نسخه ای می‌نویسد و دیگر کاری ندارد که آیا بیمار، داروهایش را مصرف می‌کند، به متخصص مربوطه مراجعه کرده است یا آزمایش‌های خود را انجام داده است.

نوری ادامه داد: این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت بهداشت، "پزشک خانواده" پیگیر وضعیت درمانی بیمار هست و با تماس‌های تلفنی از بیمار می‌خواهند که نسبت به وضعیت درمانی خود، مسئول باشد.

پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت فرد از وظایف پزشک خانواده است

وی اضافه کرد: در شرایطی که بیمار به پزشک مراجعه نمی‌کند، پزشک در تماس با وی، وضعیت سلامتی فرد را پیگیری می‌کند و به طور مثال اضافه وزن افراد به طور مرتب کنترل می‌شود وعلاوه بر آن توصیه های بهداشتی مبنی بر شیوه زندگی سالم و پرهیز از مصرف غذاهای ناسالم به افراد ارایه می‌شود تا به بیماری‌هایی مانند دیابت مبتلا نشوند.

نوری افزود: در وضعیت فعلی اگر یک بیمار به یک پزشک ثابت مراجعه کند مجبور است در هر مراجعه دوباره تمام سوابق بیماری خود را برای پزشک یادآوری کند اما با اجرای برنامه پزشک خانواده، تمام سوابق بیماری فرد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت می‌شود.

وی افزود: پزشک خانواده نیز که به این پرونده دسترسی دارد به راحتی می‌تواند بهترین گزینه درمانی را برای فرد مراجعه کننده انتخاب کند.

سوابق پزشکی افراد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت می شود

وی اضافه کرد: به طور کلی در برنامه پزشک خانواده، هر پزشک، تعداد مشخصی از جمعیت یک منطقه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و با تشکیل بانک اطلاعاتی حاوی وضعیت جسمانی و روحی مراجعه کنندگان، مشکلات آن‌ها را پیگیری و با توجه به یافته های موجود، در صورت لزوم آن‌ها را به پزشک متخصص ارجاع می‌دهد.

اما آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر مراکز درمانی موظف به تکمیل فرم پزشک خانواده برای افرادی هستند که مایل به شرکت در این طرح هستند، اما استقبال چندانی از این طرح صورت نگرفته و مردم به دلیل ناآشنایی با این طرح از ثبت‌‌نام در پزشک خانواده استقبال نکرده‌اند .

همچنین در مراکز درمانی مسئولیت ثبت‌نام مشخص نیست به عهده کدام واحد قرار گرفته و در برخی درمانگاه‌ها کارمندان خدماتی این کار را انجام می‌دهند این دلیل دیگری بر ضعف مراکز بهداشتی و درمانی در ارائه خدمات به مردم استان همدان است .

زمان آغاز خدمات دهی در طرح پزشک خانواده مشخص نیست

بررسی ها نشان می دهد که زمان آغاز خدمات دهی در طرح پزشک خانواده مشخص نیست، اما در این طرح باید مراکز بهداشتی مانند درمانگاه‌های فعال در شهرها بعدازظهر‌ها نیز خدمات ارائه دهند .

از سوی دیگر اجرای طرح پزشک خانواده شهری در همدان با توجه به کسری اعتبار چند میلیاردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی متولیان اجرای پزشک خانواده که در اصل در درمانگاه‌های بهداشتی درمانی مشغول به کار هستند را با چالش مواجه کرده است .

175 پزشک همدانی در طرح پزشک خانواده ثبت‌نام‌ کرده‌اند

در همین خصوص رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه همدان در راستای اجرای طرح پزشک خانواده حداقل به 250 پزشک عمومی نیاز دارد، گفت: تاکنون 175 پزشک در این طرح ثبت‌نام‌ کرده‌اند.

رضا صفی‌آریان با بیان اینکه اولویت مهم و فعلی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اجرای طرح پزشک خانواده متمرکز شده است، اظهار داشت: در حال حاضر در استان همدان این طرح در مرحله ثبت‌نام مردم و پزشکان قرار دارد.

وی عنوان کرد: پس از اتمام بحث ثبت‌‌نام مردم و پزشکان، اجرای این طرح به صورت استانی به مردم اعلام می‌شود تا بر اساس لیست، پزشک مورد نظر خود را انتخاب کنند.

آخرین مهلت ثبت‌نام در طرح پزشک خانواده یکم شهریورماه سال‌جاری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه آخرین مهلت ثبت‌نام در طرح پزشک خانواده یکم شهریورماه سال‌جاری است، گفت: بر اساس آخرین آماری که در دست داریم تعداد 175 پزشک تاکنون در استان همدان در این طرح ثبت‌نام‌ کرده‌اند.

وی با بیان اینکه استان همدان در راستای اجرای طرح پزشک خانواده حداقل به 250 پزشک عمومی نیاز دارد، ابراز کرد: معمولاً اکثر پزشکان در روزهای آخر ثبت‌نام می‌کنند.

صفی‌آریان عنوان کرد: طبق برنامه کشوری گام به گام در راستای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده در استان گام بر می‌داریم و بر اساس تقویمی که وزارتخانه ارائه می‌دهد طرح را اجرایی خواهیم کرد.

چهار شهرستان فامنین، رزن، کبودراهنگ و تویسرکان آماده اجرای طرح هستند

وی با بیان اینکه تاکنون چهار شهرستان فامنین، رزن، کبودراهنگ و تویسرکان به طور کامل آماده اجرای این طرح هستند، عنوان کرد: شهرهای همدان، ملایر و نهاوند به دلیل اینکه دارای جمعیت بالاتری هستند، در این زمینه عقب‌ هستند اگر چه امر ثبت‌نام‌ها به سرعت انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: چنانچه پزشکان همدان از این طرح استقبال نکنند، پزشکان عمومی را از سایر استان‌ها در راستای اجرایی شدن طرح، جذب خواهیم کرد.

با این تفاسیر پرواضح است که فرهنگ‌سازی نه تنها در اجرای طرح پزشک خانواده بلکه در تمامی زمینه‌های سلامت یکی از وظایف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان همدان است که متأسفانه در سال‌های اخیر غیر فعال شده است به طوری که با اطلاع رسانی می‌توان ضمن جلوگیری از استقبال مردم به متخصصان برای ی ک بیماری ساده از گسترش بیماری‌های غیر واگیر پیشگیری کرد .