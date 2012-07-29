عملیات اجرایی مجتمع تفریحی و دهکده توریستی آبیدر آغاز می شود

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای ساخت و احداث مجتمع تفریحی و دهکده توریستی آبیدر اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان نیاز است.

وی افزود: این پروژه شامل رستوران های زنجیره ای، فروشگاه ها، نمایشگاه ها، کارگاه های صنایع دستی و سوغات و غذاهای محلی است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان با اشاره به اینکه منطقه آبیدر سنندج جزء مناطق نمونه گردشگری در سطح استان است، بیان کرد: در حال حاضر شرکت توسعه گردشگری با بخش خصوصی قرار داد منعقد کرده و در آینده نزدیک شاهد اجرایی شدن این پروژه هستیم.

الهی یادآور شد: استان کردستان دارای پتانسیل های بالایی در زمینه جذب گردشگری است و نیاز است با اقدامات به جا و مناسب استان کردستان را به یکی از استان های توریستی تبدیل کنیم و به همین دلیل باید تمامی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در این راستا مشارکت داشته باشند.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: این مجتمع واحدهای اقامتی به سبک منطقه اورامانات و به صورت کاملا مدرن و رودخانه مصنوعی در شیب 53 درجه دامنه کوه احداث می شود.