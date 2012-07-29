کتاب"گل ماه"حاوی چهل حدیث منظوم روزه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب علاوه بر مقدمه ای در خصوص فلسفه وجودی روزه و شعر زیبایی از استاد فولادی و نیز نموداری از ایام الله و وقایع ماه مبارک رمضان و در ادامه خطبه شعبانیه رسول مکرم اسلام(ص) را تبیین کرده است.

هم چنین این کتاب حاوی 40 حدیث از سخنان مقدس معصومین علیهم السلام درباره فریضه روزه است این که روزه یکی از بنیان های اسلام، « ریان» یکی از درهای بهشت ویژه روزه داران، روزه در فصل تابستان، ثواب افطاری، شب قدر و دهها مطلب متنوع و زیبای دیگر از بیان معصومین نقل شده و ترجمه احادیث کتاب توسط استاد متبحری به نظم در آمده است.

این کتاب بیست و چهارمین اثر این نویسنده معاصر است و در قطع جیبی، در 80 صفحه و با شمارگان 3000 نسخه به چاپ رسیده است.

محمد مطهر، تاکنون آثاری چون گلبرگ های حسینی، گل سرخ با چهل حدیث منظوم از حضرت اباعبدالله الحسین، گل‌برگهای حسینی با 128 نکته در سیره، روش و منش سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، گل‌برگ حاوی 40 حدیث و شعر قرآنی، گل محمدی با چهل حدیث اخلاقی و 40 شعر با ردیف از خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی (ص)، گل قصد حاوی چهل حدیث در ارتباط با سفر معنوی حج و نیز گل رزم با اشعاری نغز و دلنشین درباره بسیج و رزمندگان را به نگارش در آورده است.

