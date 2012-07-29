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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۳

عنایتی عنوان کرد:

نبود صنایع تبدیلی مهمترین مشکل باغداران کهگیلویه و بویراحمد است

نبود صنایع تبدیلی مهمترین مشکل باغداران کهگیلویه و بویراحمد است

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نبود صنایع تبدیلی یکی از مهمترین مشکلات باغداران این استان است به طوریکه بخش زیادی از محصولات باغی به این دلیل به هدر می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تولیدات باغی استان شامل 25 نوع محصول باغی همچون سیب، گردو ، انواع مرکبات، هسته دارها و انار می شود که 45 درصد آن به خارج از استان صادر می شود.

 وی بیان کرد: سالانه 250 هزار تن انواع میوه در این استان تولید و به بازارهای داخلی و خارجی صادر می شود.

عنایتی اظهار داشت: هم اکنون این استان در زمینه تولید سیب رتبه پنجم، در تولید انگور رتبه سوم، در تولید گردو رتبه ششم و در مرکبات رتبه هفتم را در کشور دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد: بیش از 43 هزار هکتار باغ در این استان وجود دارد که به دلیل آب فراوان و خاک حاصلخیز، تا 110 هزار هکتار باغ دیم و آبی می تواند افزایش یابد.

عنایتی افزود: توسعه باغات در اراضی شیب دار از برنامه های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جاری است.

وی همچنین از آغاز برداشت هلو و آلو در باغات این استان خبر داد و گفت: بیش از 10هزار هکتار باغ هلو در استان وجود دارد و سالانه حدود10 هزار تن هلو برداشت می شود.

عنایتی بیان داشت: بیش از 80 درصد از هلوی تولیدی در این استان به استانهای همجوار صادر می شود.

کد مطلب 1660505

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