نبود صنایع تبدیلی مهمترین مشکل باغداران کهگیلویه و بویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تولیدات باغی استان شامل 25 نوع محصول باغی همچون سیب، گردو ، انواع مرکبات، هسته دارها و انار می شود که 45 درصد آن به خارج از استان صادر می شود.

وی بیان کرد: سالانه 250 هزار تن انواع میوه در این استان تولید و به بازارهای داخلی و خارجی صادر می شود.

عنایتی اظهار داشت: هم اکنون این استان در زمینه تولید سیب رتبه پنجم، در تولید انگور رتبه سوم، در تولید گردو رتبه ششم و در مرکبات رتبه هفتم را در کشور دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد: بیش از 43 هزار هکتار باغ در این استان وجود دارد که به دلیل آب فراوان و خاک حاصلخیز، تا 110 هزار هکتار باغ دیم و آبی می تواند افزایش یابد.

عنایتی افزود: توسعه باغات در اراضی شیب دار از برنامه های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جاری است.

وی همچنین از آغاز برداشت هلو و آلو در باغات این استان خبر داد و گفت: بیش از 10هزار هکتار باغ هلو در استان وجود دارد و سالانه حدود10 هزار تن هلو برداشت می شود.

عنایتی بیان داشت: بیش از 80 درصد از هلوی تولیدی در این استان به استانهای همجوار صادر می شود.