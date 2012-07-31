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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۷

سلطانیان:

افراد روزه دار می توانند خون اهدا کنند

افراد روزه دار می توانند خون اهدا کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه گفت: افراد روزه دار چنانچه در سحر از ترکیب مواد غذایی مقوی استفاده کنند، می توانند به افراد نیازمند خون اهدا کنند.

ابراهیم سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با شروع ماه مبارک رمضان تعداد مراجعه کنندگان به سازمان جهت اهدا خون کاهش چشمگیری پیدا می کند.

وی در ادامه بیان داشت: با کاهش اهدا خون در ماه مبارک رمضان مراکز درمانی نیز با کمبود خون و فرآورده های خونی برای بیماران نیازمند روبرو می شوند.

وی تصریح کرد: افراد روزه دار یا کسانی که توانایی گرفتن روزه را ندارند اما شرایط لازم برای اهدا خون را دارا هستند می توانند در این ایام یک واحد خون اهدا کنند.

وی گفت: روزه دارانی که قصد اهدا خون دارند چند ساعت بعد از افطار می توانند با مراجعه به مراکز سازمان انتقال خون در این کار خداپسندانه شرکت کنند.

سلطانیان تصریح کرد: کارکنان سازمان انتقال خون استان کرمانشاه در ماه مبارک رمضان در سه شیفت کاری مختلف از ساعت 8.30 صبح تا 11.30 شب آماده خونگیری از مراجعه کنندگان هستند.

وی گفت: از هر واحد خون سالم حداقل سه نوع فرآورده خونی مانند پلاکت، گلبول قرمز و پلاسما جهت درمان بیماران نیازمند تهیه می شود.

مدیر کل اداره انتقال خون استان کرمانشاه ابراز داشت: این مرکز جهت تامین خون و فرآورده های خونی مراکز درمانی استان کرمانشاه به همه انواع گروه های خونی و مخصوصا گروه های منفی نیازمند است.

کد مطلب 1660506

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