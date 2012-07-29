به گزارش خبرنگار مهر، با وجود پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی طرح توسعه فازهای 35 ماهه و فازهای موجود پارس جنوبی، هنوز وضعیت فاز 11 این میدان مشترک گازی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تعیین تکلیف نشده است.

در حال حاضر تاخیر و وقت کشی شرکت CNPC چین در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی از مرز یکهزار و 130 روز گذشته و این شرکت آسیایی حتی عملیات تسطیح زمین، فنس کشی و تجهیز کارگاه این پروژه 5 میلیارد دلاری را در عسلویه آغاز نکرده است.

در حالی مسئولان وزارت نفت ماهانه از ارائه اولتیماتوم‌های جدید و فسخ احتمالی قرارداد گازی شرکت CNPC چین در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی خبر می دهند اما این اقدامات تاکنون منجر به آغاز عملیات اجرایی این پروژه مشترک گازی نشده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد که اخیرا شرکت چینی CNPC 30 نفر از کارشناسان خود را از عسلویه فراخوانده است و این افراد به پکن عزیمت کرده اند، ضمن آنکه دفتر فعالیت این شرکت چینی هم در تهران به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

تاخیر و عدم پایبندی CNPC چین به قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در حالی تاکنون بیش از 11 میلیارد دلار زیان ناشی از عدم استخراج گاز و تولید محصولات مختلف گازی و میعانات گازی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است که این شرکت آسیایی در کشورهای همسایه همچون عراق طرح‌های توسعه نفت و گاز را زودتر از برنامه زمان بندی اجرایی کرده است.

به گزارش مهر، سال گذشته وزارت نیرو در اقدامی شجاعانه و بعد از آنکه یک شرکت چینی در تامین فاینانس ساخت سد بختیاری به عنوان بلندترین سد بتونی دوقوسی جهان تاخیر و وقت کشی کرد، این شرکت آسیایی را از صنعت آب و برق ایران اخراج کرد.

با این وجود، هنوز وضعیت این قرارداد استراتژیک گازی در وزارت نفت تعیین تکلیف نشده است. با این وجود اخیرا تعدادی از پیمانکاران و سازندگان ایرانی شاغل در پارس جنوبی آمادگی خود را برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی اعلام کرده اند و این پیشنهادها به طور رسمی به وزارت نفت ارسال شده است.

رستم قاسمی وزیر نفت در آخرین اظهار نظر رسمی (4 تیر 1391) در گفتگو با مهر با اعلام اینکه به رهبر معظم انقلاب قولی مبنی بر تعیین تکلیف تمامی میادین مشترک نفت و گاز ایران داده ایم، گفته بود: بر این اساس تا پایان سالجاری وضعیت توسعه برخی از میادین مشترک نفت و گاز بلاتکلیف (همچون فاز 11 پارس جنوبی) مشخص می شود.

این عضو کابینه دولت دهم همچنین در حاشیه برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران (فروردین 91) از تعیین زمان یکماهه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی توسط CNPC خبر داد و اعلام کرده بود: در صورتی‌که به طور جدی این پروژه گازی اجرایی نشود قرارداد گازی چینی‌ها در پارس جنوبی لغو می‌شود.



قرارداد این فاز مشترک پارس جنوبی خردادماه سال 1388 با کنار گذاشتن شرکتهایی همچون توتال فرانسه و پتروناس مالزی، برای شتاب در توسعه این میدان مشترک گازی با قطر به چین به ارزش تقریبی پنج میلیارد دلار واگذار شده بود.

البته تاخیر و وقت کشی شرکت‌های چینی تنها مربوط به فاز 11 پارس جنوبی نیست و این شرکتهیا آسیایی در طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران با تاخیرهای متعددی روبرو هستند.