پاکسازی مناطقی از حماه/ گروههای مسلح ارزشی برای جان مردم قائل نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نیروهای ارتش سوریه ضمن پاکسازی منطقه "کرناز"، یکی از سرکرده های گروههای تروریستی را در حومه حماه دستگیر کردند.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور سوریه اعلام کرد: گروههای مسلح از مردم می خواهند که از منازل خود خارج شوند سپس از آنها برای اهداف تروریستی خود استفاده می کنند.

از سوی دیگر ارتش سوریه به مخفیگاه گروههای مسلح سوری در منطقه صلاح الدین حلب حمله کرد.

خبر دیگر اینکه "احمد بن حلی" معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفت : کشورهای عربی عضو سازمان ملل متحد به ریاست عربستان پیش نویس طرحی را درباره سوریه برای طرح در مجمع عمومی سازمان ملل آماده کرده اند.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب بیان کرد: هدف از این طرح ایجاد مناطق حائل در سوریه است.

از سوی دیگر "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه ضمن کثیف خواندن شایعاتی که درباره آمادگی مسکو برای پناه دادن به "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه مطرح می شود، اظهار داشت: هدف از این شایعات انداختن مسئولیت اوضاع سوریه بر گردن ماست.

وزیر روسی بیان کرد: آنها قصد دارند وانمود کنند که روسیه وچین مسئول بحران هستند و با هر طرحی مخالفت می ورزند اما با یک موضوع مخالفیم و آن حمایت از یکی از طرفین درگیر در سوریه با استفاده از قطعنامه شورای امنیت است.

لاوروف با اشاره به تلاش مسکو برای دیدار جدید با مخالفان سوری گفت : می گویند آنچه در سوریه جریان دارد انقلاب است پس نقش شورای امنیت چه می شود؟ اگر انقلاب است نباید شورای امنیت تایید کننده آن باشد.