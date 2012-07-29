  1. دانشگاه و فناوری
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

افزایش سوراخهای لایه اوزن پس از طوفانهای تابستانی

افزایش سوراخهای لایه اوزن پس از طوفانهای تابستانی

بررسی های جدید محققان نشان می دهد طوفانهای تابستانی می توانند منجر به ایجاد سوراخهای جدید در لایه محافظتی اوزن شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ این در حالیست که گرم شدن زمین و افزایش پرتوی ماوراء بنفش خورشیدی نیز در مناطق پر جمعیت کره زمین در حال افزایش است.

بحران لایه اوزن و خطر تابش مستقیم نور خورشید به کره زمین ممکن است سرطان پوست را به یکی از شایع ترین معضلات گرمای جهانی مبدل کند.

به عقیده محققان درپی گرمایش کره زمین تعداد طوفانهای تابستانی نیز افزایش یافته است که این امر منجر به تبخیر مقادیر زیادی آب از کره زمین و انتشارمقادیر زیادی از گازهای گلخانه ای به لایه میانی اتمسفرزمین شود.

لایه میانی اتمسفر در فاصله 14 – 35 کیلومتری بالای سطح زمین قرار گرفته است.

کد مطلب 1660512

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