  1. سیاست
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۶

طی سفری رسمی؛

وزیر امور خارجه سوریه امروز در تهران با مقامات ایرانی دیدار می کند

وزیر امور خارجه سوریه امروز در تهران با مقامات ایرانی دیدار می کند

وزیر امور خارجه سوریه امروز در سفری رسمی به جمهوری اسلامی ایران با برخی مقامات کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه قرار است تا ساعتی دیگر برای دیدار با برخی مقامات ایرانی سفری به تهران داشته باشد.

وی در این سفر با علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود درباره آخرین تحولات سوریه دیدار و گفتگو خواهد داشت.

کد مطلب 1660513

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