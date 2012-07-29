وزیر امور خارجه سوریه امروز در تهران با مقامات ایرانی دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه قرار است تا ساعتی دیگر برای دیدار با برخی مقامات ایرانی سفری به تهران داشته باشد.

وی در این سفر با علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود درباره آخرین تحولات سوریه دیدار و گفتگو خواهد داشت.