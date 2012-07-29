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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

منتظری در گفتگو با مهر:

سه نابغه قرآنی جهان اسلام در کاروان نور گلستان حضور دارند

سه نابغه قرآنی جهان اسلام در کاروان نور گلستان حضور دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: سه نابغه قرآنی جهان اسلام در برنامه حرکت کاروان نور استان حضور دارد.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افوزد: محمد تقی خان، دکتر صدری و خواجه نژاد سه نابغه برجسته قرآنی جهان اسلام در این برنامه حضور دارند.

وی اظهار داشت: برنامه حرکت کاروان نور از ظهر یکشنبه در استان براه می افتد و حرکت این کاروان پنج روز ادامه دارد.

وی عنوان کرد: حرکت کاروان نور با همکاری اداره ارشاد، تبلیغات اسلامی و اوقاف شکل گرفته  و رخدادی بسیار تاثیر گذار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: شهرهای کلاله، گنبد، گرگان، مینودشت، کردکوی و بندرگز از جمله شهرستانهایی هستند که حرکت کاروان نور در آنها اجرا می شود.

منتظری بیان داشت: بعد از نماز ظهر و عصر و بعد از نماز مغرب و عشاء برنامه های قرآنی این کاروان اجرا می شود.

کد مطلب 1660514

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