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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

هاآرتض:

آمریکا طرح حمله احتمالی به ایران را به نتانیاهو ارائه کرده است

آمریکا طرح حمله احتمالی به ایران را به نتانیاهو ارائه کرده است

روزنامه اسرائیلی هاآرتض به نقل از مقامات ارشد ایالات متحده مدعی شد که دولت آمریکا طرح احتمالی حمله به تاسیسات هسته ای ایران را به نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی می نویسد: تام دانیلون مشاور امنیت ملی آمریکا طرح های حمله احتمالی به ایران را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان گذاشته است.

این روزنامه می نویسد: به گفته یک مقام ارشد و ناشناس آمریکایی تام دانیلون طی دیدارش از اسرائیل که دو هفته پیش صورت گرفته بطور خلاصه نتانیاهو را در جریان این برنامه گذاشته است.

دانیلون در این نشست به اسرائیلی ها اعلام کرده که آمریکا بر آن است تا در صورت شکست مذاکرات؛ طرح حمله به ایران و اقدام نظامی را ضرورت بخشد.

دانیلون همچنین گفته است که این اظهارات را برای کاستن از نگرانی اسرائیل نگفته است.

کد مطلب 1660515

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