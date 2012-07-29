مشکلات تنها کارخانه آرد کوهدشت/ چرخ کارخانه رو به خاموشی می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تنها کارخانه آرد شهرستان کوهدشت که روزانه 120تن آرد تولید می کرد، به خاطر مشکلاتی که پیش روی فعالیت این واحد تولیدی قرار دارد سقف تولید خود را به روزانه 40 تن کاهش داده است.

این در حالیست که سقف تولید این کارخانه روز به روز بیشتر سقوط می کند و این امر باعث نگرانی متولیان این صنعت شده است.

مسئول کارخانه آرد شهرستان کوهدشت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: برای راه اندازی این واحد تولیدی 500 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده ام که به علت کمبود سرمایه در گردش و عدم قدرت خرید گندم نتوانسته اقساط را به موقع پرداخت کنم.

الهیار سوری با بیان اینکه میزان بدهی این واحد تولیدی به بانک با احتساب سود بانکی به یک میلیارد و نیم رسیده است، ادامه داد: از مسئولان تقاضای دریافت تسهیلات جدید دارم زیرا قدرت خرید گندم مورد نیاز کارخانه را از دست داده ام.

وی همچنین از مسئولان خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا ماهانه گندم مورد نیاز در اختیار این واحد تولیدی قرار گیرد تا آخر هر ماه مبلغ خریداری شده را پس دهد.

بنابر این گزارش کارخانه آرد کوهدشت تنها تامین کننده آرد این شهرستان است که 150 نفر پرسنل را به خود مشغول ساخته است و امسال با توجه به خشکسالی شدید و کمبود گندم، می رود تا چرخ حیات این کارخانه از حرکت بایستد.

امید می رود با توجه به نامگذاری سالجاری به نام سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" متولیان امر برای کمک به فعالیت این کارخانه و حفظ اشتغال موجود چاره اندیشی کنند.