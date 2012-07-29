12 قربانی نتیجه شنا در منابع آبی و مناطق غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، این حوادث تلخ بار در حالی رخ داده که همه ساله مسئولان و نهادهای ذیربط با صدور اطلاعیه هایی در این خصوص هشدارهای لازم را به جوانان و خانواده ها می دهند ولی متاسفانه بی توجهی عده ای موجب بروز حوادث ناگوار در استان شده است.

در این راستا عصر جمعه هفته گذشته دو نفر با وجود هشدارهای جدی در گرداب رودخانه آغچای در چایپاره گرفتار و جان خود را از دست دادند.

رئیس ستاد بحران شهرستان چایپاره در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این دو نفر که به ترتیب 60 و 59 سال سن داشتند عصر جمعه هفته گذشته بدلیل گرمای هوا وارد آب رودخانه آغچای شدند که در گرداب حاصل از فشار آب گرفتار شدند و به سبب ناآشنایی با فنون شنا جان خود را از دست دادند.

هاشمی افزود: دوست سومی که به علت زخم دستش وارد آب نشده بود اجساد این 2 غریق را به بیرون کشید.

به گفته رئیس ستاد بحران شهرستان چایپاره تابستان امسال 3 نفر جان خود را در آب رودخانه آغچای از دست داده اند.

با بروز این حادثه تعداد قربانیان شنا در منابع آبی غیرمجاز امسال به بیش از 12 نفر می رسد که زنگ هشدار جدی به شمار می رود.

از این تعداد 3 نفر در زرینه رود شاهین دژ، 3 نفر در سد دریک سلماس، یک نفر در روستای نلاس سردشت و یک نفر دیگر در آبشار سوله دوکل ارومیه غرق شده اند.

پیش از این نیز جوانی 22 ساله بدون توجه به خطرات شنا در منابع آبی غیر مجاز به هنگام شنا در آبشار زیبا اما خطرناک سوله دوکل ارومیه غرق شد.

گروه 6 نفره امداد کوهستان و سیلاب هلال احمر ارومیه در محل حادثه حاضر شدند و پس از تلاش فراوان جسد بی جان جوان غرق شده ساعت 20 از آب بیرون کشیدند.

غواصان ظهر روز یکشنبه چهارم تیر ماه سرانجام پس از 20 ساعت تجسس، پیکر جوان تکابی که برای شنا در آبهای پشت سد قجور تکاب غرق شده بود را از بستر این دریاچه بیرون کشیدند و به مقامات ذیصلاح تحویل دادند.

عصرگاه شنبه سوم تیر ماه نیز پس از تماس تلفنی با جمعیت هلال احمر تکاب مبنی بر غرق شدن یک نفر در سد قجور امدادگران این جمعیت به منطقه اعزام شدند و عملیات جستجو برای پیدا کردن این جوان تکابی آغاز شد.

سرانجام غواصان پس از 20 ساعت تجسس، پیکر بی جان این جوان را از آب بیرون کشیدند و فرد دیگری به آمار غرق شدگان استان در سال 91 افزوده شد.

بر اساس اعلام اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی طی سال گذشته 24 نفر بر اثر غرق شدگی در سطح استان جان خود را از دست داده اند که از کل فوت‌ شدگان ناشی از غرق‌ شدگی 19 نفر مرد و5 نفر زن بود که بیشترین آمار مرگ ناشی از غرق‌ شدگی با هفت نفر در مرداد ماه ثبت شد.

امسال شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در اطلاعیه خود به علاقه مندان به شنا در فصل گرما هشدار داده بود که شنا در دریاچه های سدهای مخزنی استان ممنوع بوده و این تاسیسات برای آبرسانی احداث شده و برای شنا کردن مناسب و امن نیست و در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، این شرکت هیچگونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد.