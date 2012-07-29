ثروتیان از سرمایه های فرهنگ و ادب کرج بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده در پیامی با ابراز تاسف از درگذشت استاد دانشگاه، شاعر و پژوهشگر به نام کرجی استاد بهروز ثروتیان، وی را از سرمایه های ادبی ارزشمند این شهر برشمرد که جایگاه ویژه ای در میان اهالی فرهنگ و ادب داشت.

آقازاده با بیان اینکه کرج مهد پرورش و حضور اهالی بسیاری از حوزه فرهنگ و هنر است، این مهم را سرمایه ارزشمند شهر برشمرد که باید در طول حیات هنرمندان به آنها توجه کند.

وی با اشاره به برخی از آثار ماندگار ثروتیان در حوزه ادبیات، اظهار داشت: آثار پژوهشی و کتابهای وی تا همیشه ماندگار است و وی پس از حیاتش نیز شاگردان بسیاری را با این آثار تربیت خواهد کرد.

شهردار کرج در پایان با آرزوی رحمت و مغفرت الهی برای استاد ثروتیان این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و جامعه فرهنگ و ادب کشور تسلیت گفت و برای وی علو درجات را از ایزد منان مسئلت کرد.

بهروز ثروتیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبی که تحقیقات فراوانی از او در حوزه نظامی‌شناسی منتشر شده است، روز شنبه در سن 75 سالگی در گوهردشت کرج درگذشت.



تصحیح و شرح آثار نظامی (6 جلد)، فرّ در شاهنامه، تصحیح جاودان خرد، پیر طریقت گفت، بیان در شعر فارسی، روایات گهربار، طنز و رمز در الهی‌نامه، بازنویسی آثار نظامی برای جوانان (6 جلد)، رویای عشق در مثنوی گل و نوروز، گزیده مخزن‌الاسرار، آئینه غیب، سلام بر حیدر بابا (شعر فارسی)، ترجمه حیدربابا یه سلام، از ایران چه می‌دانیم (7 جلد)، شعر و اندیشه نیما یوشیج، اندیشه‌های نظامی گنجه‌ای و نقش بیان در آفرینش خیال برخی آثار چاپ شده از بهروز ثروتیان هستند.