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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

اعرابی خبر داد:

مرکز اختلالات قلب و عروق در گلستان راه اندازی می شود

مرکز اختلالات قلب و عروق در گلستان راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: با تأسیس مرکز تحقیقات اختلالات قلب و عروق (ایسکمیک) در این دانشگاه موافقت شد.

محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به استناد رأی صادره در دویست و شانزدهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تاسیس مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان موافقت اصولی بعمل آمد.

وی اظهار داشت: بیماری های قلب و عروق و مرگ و میر ناشی از آنها یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات بهداشت همگانی جوامع امروزی محسوب می شوند.

اعرابی عنوان کرد: به همین دلیل استفاده از نیروهای دانشگاهی در شناخت بیماری های بومی و منطقه ای و اجرای پروژه های تحقیقاتی در سطح استانی و ملی در راستای پیشگیری و ارائه راهکارهای مناسب در تشخیص و درمان بیماری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 
وی افزود: با توجه به نقش تحقیقات در توسعه پایدار، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه با هدف شناخت معضلات بهداشتی و درمانی در خصوص بیماریهای قلب و عروق و اجرای اقدامات پیشگیری و کنترل بیماری در سال1385شروع بکار کرد.

اعرابی یادآورشد: این مرکز پس از دریافت موافقت اصولی با نام جدید مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک به فعالیت خود ادامه می دهد. 

کد مطلب 1660524

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