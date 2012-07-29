به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار سقف تعرفه خدمات پزشکی، دندانپزشکی و تزریقات بخش خصوصی استان مرکزی در سال 91 را تأیید کرد و به مراکز ذیربط نیز ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغ، ویزیت پزشک عمومی 98 هزار، ویزیت پزشک متخصص 15 هزار و 200، ویزیت روانپزشک و فوق تخصص 185 هزار، ویزیت فوق تخصص روانپزشکی 200هزار، PHD پروانه دار 98هزار ، کارشناس ارشد پروانه دار 84 هزار و کارشناس پروانه دار 72 هزار ریال تایید و ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغ متوسط زمان ویزیت پزشکان عمومی حداقل 15 دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل 20 دقیقه، پزشکان فوق تخصص 25 دقیقه و روانپزشکان حداقل 30 دقیقه تعیین شده است.

سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی نیز برای داخلی 30 هزار ریال، ضریب تعرفه بیهوشی 16 هزار ریال، جراحی 350 هزار ریال، دندانپزشکی 5هزار و500 ریال و ضریب تعرفه فیزیوتراپی 5 هزار ریال اعلام شده است.