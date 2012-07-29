آسه آن خواستار توضیح میانمار درخصوص کشتار مسلمانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "سورین پیتسوان" افزود: آسه آن نیازمند توضیح کاملی از برخورد دولت میانمار با درگیری های خونین در ایالت راخین و کشتار در این منطقه شد چرا که این مساله برای اعضای این اتحادیه بسیار اهمیت دارد.

وی گفت :توضیحات دولت میانمار در نشست ماه سپتامبر شورای عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارایه خواهد شد.

دبیر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به تماسهای متعدد با وزیر امور خارجه میانمار اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این تماس های پاسخ مشخص و قانع کننده ای درباره مساله بدرفتاری و کشتار مسلمانان دریافت نکرده ایم.

دولت میانمار به رغم زندگی چند نسل از مسلمانان در این کشور از اعطای شهروندی به اقلیت مسلمان در میانمار خودداری کرده است و این مساله زمینه بدرفتاری دیگر اقلیت ها به ویژه بوداییان در ایالت راخین را فراهم کرده است.

درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان میانمار که پس از حمله بوداییان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک زن آغاز شد.

استان راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی است محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، مطرح هستند.