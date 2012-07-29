وجود571 هزار نسخه کتاب در کتابخانه های چهار محال و بختیاری

بهروز صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته 521 هزارو 672 نسخه کتاب در کتابخانه های این استان وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر دو نفر در استان بیش از یک کتاب وجود دارد، عنوان کرد: در سال جاری تعداد کتابها در استان افزایش پیدا کرده است.

صادقی تصریح کرد: 172 دستگاه رایانه درکتابخانه های این استان وجود دارد که به ازای هر پنج هزار نفر تنها یک رایانه معرفی می شودو 205 رایانه در سطح استان وجود دارد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری به تعداد صندلی کتابخانه های این استان نیز اشاره کرد وافزود: 276هزار صندلی در سال جاری در کتابخانه ها وجود داشته است.

صادقی با بیان اینکه سال گذشته 919هزار مراجعه کننده به کتابخانه ها وجود داشته، بیان داشت: در سه ماه سال جاری 174 هزارو 678 نفر به کتابخانه های این استان مراجعه کننده کرده است.

