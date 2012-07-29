طرح ضیافت اندیشه دانشجویان لرستان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد استان لرستان در اختتامیه طرح ضیافت اندیشه دانشجویان دانشگاه های استان لرستان با اشاره به اینکه جنگ دشمنان علیه ایران یک جنگ اعتقادی است، گفت: علت اینکه جنگ اعتقادی علیه ما و اسلام شروع شده و دشمن این همه شخصیت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) را به هر نوعی تخریب می کند، این است که دشمن به این نتیجه رسیده که اسلام به عنوان یک دین پویا و متحرک و پاسخگو در جهات اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی بوده و در حال جهانی شدن است.

حجت الاسلام حمیدرضا حنان افزود: بیشترین آمار گرویدن به ادیان مربوط به دین مبین اسلام است، به همین دلیل دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا مانع فراگیر شدن این دین شود، اما چون وعده الهی است که اسلام جهانی شود؛ پس دشمنان نمی توانند هیچ کاری را از پیش ببرند و اسلام فراگیر می شود و تمام دنیا به اسلام روی خواهند آورند.

وی تصریح کرد: بیشترین استقبال برای گرویدن به دین اسلام از طرف جامعه فرهیخته و دانشگاهی بوده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد استان لرستان در ادامه سخنان خود از دانشجو به عنوان طالب علم یاد کرد و گفت: تمام خوبی ها در علم و تمام بدی ها در جهل نهفته است، بنابراین چون دانشجو به دنبال علم و دانش است، از بدی ها دور است.

حجت الاسلام حنان با اشاره به اثرگذاری اجتماعی و سیاسی طرح ضیافت اندیشه دانشجویی افزود: این طرح تاثیرات اجتماعی خود را گذاشته، به گونه ای که تمام رسانه های استان این طرح را چه در سطح استانی و فراتر از استان انعکاس داده اند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد استان لرستان گفت: با توجه به حضور 100 هزار نفر در این طرح در سراسر کشور، طرح ضیافت اندیشه به یک مانور فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه اکثر دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه جزء دانشجویانی بودند که در طول سال تحصیلی کمتر برنامه فرهنگی برای آنها اجرا می شد، تصریح کرد: نمره فرهنگی طرح ضیافت اندیشه بلا استثنا برای همه دانشجویان شرکت کننده در این طرح لحاظ خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نیز در این مراسم گفت: دین اسلام بدون روحانیت تحقق نمی یابد و روحانیون هادیان به سوی احکام نورانی اسلام هستند؛ از این رو جوانان باید از روحانیت حداکثر استفاده را ببرند.

حجت الاسلام جمالزاده برگزاری طرحی مانند طرح ضیافت اندیشه را در راستای رسیدن انسان به قرب الهی ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با مساعدت سازمان مرکزی یا هزینه چهار واحدی که در طرح ضیافت ارائه شده اخذ نشود و یا این شهریه با تخفیف از دانشجویان دریافت شود.

بنابر این گزارش در این مراسم 50 نفر از دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه برای اعزام به سفر حج عمره به قید قرعه انتخاب شدند.

بیش از 1200 نفر از دانشجویان دانشگاه های استان لرستان که 1000 نفر از آنان از دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد بودند، به مدت 14 روز در طرح ضیافت اندیشه قرآنی دانشجویی دانشگاه آزاد خرم آباد شرکت کردند.