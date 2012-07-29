  1. بین الملل
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

نگرانی فرانسه از اوضاع سوریه/ دنباله روی اولاند از سارکوزی

نگرانی فرانسه از اوضاع سوریه/ دنباله روی اولاند از سارکوزی

در حالی که اخبار منتشره از اوضاع داخلی فرانسه حاکی از ناکارآمدی برنامه های اقتصادی دولت جدید و ورشکستگی شرکت های بزرگ ای کشور می باشد، فرانسوا اولاند روز گذشته و در ادامه سیاست های سارکوزی خواستار مداخله نظامی در سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند، روز گذشته فرانسوا اولاند طی درخواستی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست برای جلوگیری از آشوب و جنگ داخلی در سوریه هر چه سریعتر در اوضاع این کشور دخالت کند.

این اظهارات اولاند در حالی صورت می گیرد که کارشناسان اقتصادی نسبت به رشد منفی اقتصاد پاریس هشدار داده اند. افزایش آمار بیکاری نیز باعث نگرانی مردم این کشور شده است. تحلیل گران معتقدند ورود تهاجمی اولاند به عرصه سیاست خارجی همچون سارکوزی به خاطر انحراف افکار عمومی از ناکار آمدی برنامه های اقتصادی دولت است.

اولاند در این در خواست اعلام کرد: « رژیم بشار اسد می داند محکوم است و با این همه از تمام نیروی خود تا به آخر استفاده می کند. نقش کشورهای عضو سازمان ملل متحد مداخله هر چه سریعتر در اوضاع سوریه است.»

او در ادامه افزود: « من یک بار دیگر روسیه و چین را مورد خطاب قرار می دهم و اعلام می کنم که اگر رژیم بشار اسد متوقف نشود جنگ داخلی و آشوب سوریه را فرا خواهد گرفت. اولاند در ادامه خواستار تشکیل دولت موقت در سوریه شد.
گفته می شود انگلیس، فرانسه و آلمان از روسیه و چین بدلیل وتوی پیش نویس قطعنامه شورای امنیت برای تحریم دولت سوریه انتقاد کرده بودند.
 
روسیه نیز دیروز اعلام کرد: با اتحادیه اروپا در اجرای تحریم های جدید علیه سوریه همکاری نمی کند و هیچ کس را برای بازرسی ناو های جنگی اش نمی پذیرد.
 
کد مطلب 1660540

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