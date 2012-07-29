حاشیه های پرداخت ارز به دانشجویان ادامه دارد/ زمزمه حذف ارز تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حذف ارز مسافری در روزهای اخیر، این بار برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حذف ارز دانشجویی خبرساز شده و این مسئله نگرانی دانشجویان ایرانی خارج از کشور را در پی داشته است.

در حالی که معاونت بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقریباً هر هفته اقدام به توزیع هزاران معرفی نامه دریافت ارز تحصیلی می کند، چنین به نظر می رسد که مصائب ارز دانشجویی در کشور تمامی ندارد.

پس از آنکه اواخر سال گذشته برخی بانکهای کشور از پرداخت ارز دانشجویی به خانواده های دانشجویان ایرانی خارج از کشور خودداری کردند و در این میان بسیاری از این دانشجویان با مشکلات مالی در کشورهای خارجی مواجه شدند، اکنون این عده از دانشجویان ایرانی زمزمه های حذف ارز دانشجویی را می شنوند.

از جمله خبرهای رسمی که در این باره منتشر شد از زبان محمد حسن نژاد - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.

وی پیش از این مدعی شد که " دانشجویان از جمله گروه هایی هستند که از دریافت ارز دولتی محروم شده اند و به حق نباید به این افراد ارز دولتی داد زیرا 12 سال با هزینه دولت تحصیل کرده اند و اکنون نیز برای تدریس به خارج از کشور رفته و معلوم نیست که پس از پایان تحصیل به ایران بازگردند، بنابراین این افراد نیز باید مانند سایر مردم از بازار آزاد ارز تامین کنند."

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی تاکید بر حذف ارز دانشجویی دارد که این ارز تحصیلی در حال حاضر هم تکافوی هزینه های تحصیل در خارج از کشور به صورت بورسیه و یا آزاد را نمی دهد و مشخص نیست با حذف ارز تحصیلی چه سرنوشتی در انتظار این دانشجویان است.

حسن نژاد در حالی تاکید بر حذف ارز تحصیلی دارد که امروز یکشنبه رضا فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز حذف ارز تحصیلی در مجلس مطرح نشده است.

همچنین حسن مسلمی نائینی - معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم در این باره به خبرنگار مهر اعلام کرد که حذف ارز تحصیلی هیچ ارتباطی به وزارت علوم ندارد و اصلاً دلیلی برای حذف این ارز نمی تواند وجود داشته باشد.

باید منتظر ماند و دید مقامات بانک مرکزی گمانه‌زنی‌ها درباره حذف ارز دانشجویی پس از ارز مسافری – به غیر از عتبات عالیات- را تائید می‌کند یا با تکذیب آن، نگرانی دانشجویان ایرانی حاضر در خارج از کشور را رفع می‌کنند.