سرانه فضای ورزشی گلستان رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تربیت بدنی گلستان صبح یکشنبه در دیدار با هیئتهای ورزشی کردکوی گفت: با اجرا و بهره برداری از مصوبات دولت، سرانه فضای ورزشی در استان رشد قابل توجهی یافته است.
قربانعلی پاشا در این جلسه، نقش و جایگاه هیئتها را در رشد و پیشرفت ورزش بسیار مهم خواند و عنوان کرد: هیئتهای ورزشی با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از تجارب پیشکسوتان ، ایجاد همدلی بین هیئت و ورزشکاران و تعامل با هیئت استان و اداره ورزش و جوانان شهرستان می تواند نقش و جایگاه ویژه ای را در راه رشد و ارتقاء ورزش استان و افتخارآفرینی جوانان و قهرمانان این مرز و بوم در عرصه های ورزشی به خود اختصاص دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، داوود مزیدی صبح یکشنبه در این دیدار ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان در خصوص وظایف سازمان ملی استاندارد، اجرای طرح طاها و نیز آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش توضیحاتی ارائه داد.
حجت الاسلام سبحانی امام جمعه شهرستان گنبد کاووس ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، خداوند را بر کلیه اعمال، رفتار و گفتار ما ناظر دانست و افزود: رعایت عدالت در هر جایگاه و پستی اعم از اداره امور مملکت تا داد و ستد و خرید و فروش از تاکیدات قرآن کریم است.
برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب
رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از برگزاری کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های عفاف و حجاب در تمامی ادارات کمیته امداد برای مددجویان سراسر استان خبر داد.
محمد کوهساری کارشناس مسئول روابط عمومی اوقاف گلستان افزود : زمان برگزاری محفل انس با قرآن کریم توسط قاری مصری (عادل الباز سالم السید) چهاردهم ماه مبارک رمضان است و از عموم علاقمندان به محافل و مجالس قرآنی برای شرکت دعوت بعمل می آید.
ارائه خدمات بصورت الکترونیک در شهرکهای صنعتی گلستان
نیما بیرودیان اظهار داشت: با راه اندازی درگاه الکترونیک در پایگاه اطلاع رسانی این شرکت، متقاضیان درخواست خدمات شرکت شهرکهای صنعتی می توانند به صورت غیرحضوری نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: از این پس درخواست خدمات آب، برق، گاز و زمین در شهرکهای صنعتی استان گلستان به صورت الکترونیکی به متقاضیان ارائه می شود.
وی ادامه داد: متقاضیان باید توجه داشته باشند که درخواست فقط وقتی تکمیل خواهد شد که پس از سپری کردن مراحل درخواست، شماره رهگیری 10 کاراکتری دریافت کنند.
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