سرانه فضای ورزشی گلستان رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تربیت بدنی گلستان صبح یکشنبه در دیدار با هیئتهای ورزشی کردکوی گفت: با اجرا و بهره برداری از مصوبات دولت، سرانه فضای ورزشی در استان رشد قابل توجهی یافته است.

قربانعلی پاشا در این جلسه، نقش و جایگاه هیئتها را در رشد و پیشرفت ورزش بسیار مهم خواند و عنوان کرد: هیئتهای ورزشی با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از تجارب پیشکسوتان ، ایجاد همدلی بین هیئت و ورزشکاران و تعامل با هیئت استان و اداره ورزش و جوانان شهرستان می تواند نقش و جایگاه ویژه ای را در راه رشد و ارتقاء ورزش استان و افتخارآفرینی جوانان و قهرمانان این مرز و بوم در عرصه های ورزشی به خود اختصاص دهند.

پاشا گفت: با افتتاح سالنهای ورزشی بخش عظیمی از نیازهای ورزشکاران به فضاهای ورزشی رفع خواهد شد.

دیدار سرپرست استاندارد با امام جمعه گنبدکاووس

سرپرست اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان گنبد کاووس با امام جمعه شهرستان گنبد کاووس دیدار کرد.



به گزارش خبرنگار مهر، داوود مزیدی صبح یکشنبه در این دیدار ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان در خصوص وظایف سازمان ملی استاندارد، اجرای طرح طاها و نیز آزمون دوره ای وسایل توزین و سنجش توضیحاتی ارائه داد.

وی هدف از راه اندازی اداره استاندارد گنبد کاووس را تسهیل و تسریع در پیگیری امور مربوط به صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد و همچنین صدور تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در منطقه شرق استان دانست.



حجت الاسلام سبحانی امام جمعه شهرستان گنبد کاووس ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، خداوند را بر کلیه اعمال، رفتار و گفتار ما ناظر دانست و افزود: رعایت عدالت در هر جایگاه و پستی اعم از اداره امور مملکت تا داد و ستد و خرید و فروش از تاکیدات قرآن کریم است.



برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب



رئیس اداره فرهنگی و آموزش کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از برگزاری کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های عفاف و حجاب در تمامی ادارات کمیته امداد برای مددجویان سراسر استان خبر داد.

محمد رضا زمانی اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و در راستای مبارزه با بدحجابی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن،که تیرهای پیام را به سوی جوانان و زنان مسلمان ایرانی نشانه رفته است کارگاه ها و نمایشگاه های عفاف و حجاب برای مددجویان کمیته امداد در سراسر استان گلستان در حال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: در این کارگاه های آموزشی تلاش شده تا با ارائه مطالب ارزنده مددجویان این نهاد را نسبت به ابزار جنگ نرم آگاه و آنان را به توطئه های دشمن که به سوی ارزشها و اعتقادات ما نشانه رفته مطلع سازیم تا زن ایرانی فرهنگ و اصالت خود را در برابر شعارهای پوشالی دنیای غرب از دست ندهد و با حجاب خود مدافع ارزش های جمهوری اسلامی ایران باشد.

محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری

محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری مصری در آستان مقدس امامزاده مجید ع کردکوی و امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار می شود.



محمد کوهساری کارشناس مسئول روابط عمومی اوقاف گلستان افزود : زمان برگزاری محفل انس با قرآن کریم توسط قاری مصری (عادل الباز سالم السید) چهاردهم ماه مبارک رمضان است و از عموم علاقمندان به محافل و مجالس قرآنی برای شرکت دعوت بعمل می آید.



ارائه خدمات بصورت الکترونیک در شهرکهای صنعتی گلستان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان گفت: درخواست خدمات مورد نیاز به متقاضیان درخواست خدمات در شهرکهای صنعتی این استان، به صورت الکترونیک ارائه می شود.



نیما بیرودیان اظهار داشت: با راه اندازی درگاه الکترونیک در پایگاه اطلاع رسانی این شرکت، متقاضیان درخواست خدمات شرکت شهرکهای صنعتی می توانند به صورت غیرحضوری نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.



وی تصریح کرد: از این پس درخواست خدمات آب، برق، گاز و زمین در شهرکهای صنعتی استان گلستان به صورت الکترونیکی به متقاضیان ارائه می شود.



وی ادامه داد: متقاضیان باید توجه داشته باشند که درخواست فقط وقتی تکمیل خواهد شد که پس از سپری کردن مراحل درخواست، شماره رهگیری 10 کاراکتری دریافت کنند.