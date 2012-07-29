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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

در سوگ بهروز ثروتیان؛

سرپرست اداره ارشاد کرج با خانواده ثروتیان ابراز همدردی کرد

سرپرست اداره ارشاد کرج با خانواده ثروتیان ابراز همدردی کرد

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ارشاد شهرستان کرج در پیامی درگذشت بهروز ثروتیان پژوهشگر و ادیب توانمند کشور را به جامعه فرهنگ و هنر کرج تسلیت گفت.

 سیده زهرا حسینی در پی درگذشت بهروز ثروتیان در گفتگو با خبرنگارمهر، در پیامی فقدان حضوراین ادیب بزرگ را به جامعه فرهنگ و هنر کرج و استان البرز تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: افسوس و صد افسوس باز هم اهالی فرهنگ و هنر داغدار از دست دادن ادیبی بزرگ و پژوهشگری توانمند شدند.

متاسفانه با شنیدن خبر از دست دادن بهروز ثروتیان شاعر بزرگ معاصر و پژوهشگر ادبی کشورمان بار دیگر بهت زده به برنامه های ادبی پیش رو خیره شده ام؛ که چرا دیر جنبیدیم و چرازمان از دستمان رفت.

وقتی مقدمات بزرگداشت استاد ذوالفنون درسال 90 انجام گرفته بود  امیداوربودم  مراسم بسیار شایسته ای در محضر استاد به پاس تمام تلاشهای بی دریغ ایشان در حوزه موسیقی برگزار شود اما در آخرین لحظات استاد ذوالفنون دارفانی را واع گفتند و این بار هم این اتفاق  تکرار شد و باردیگر ما عزادار از دست دادن نامی ترین پژوهشگر در حوزه شعر وادبیات معاصر خود شدیم.

استاد ثروتیان هیچگاه دست از تلاش در راه زنده نگه داشتن ادبیات دیرینه برنداشتند و تا آخرین لحظه سعی در انتقال بسیاری مفاهیم ونکات مهم ادبیات گذشته  به نثر داشتند.

بی شک نام بهروزثروتیان در تاریخ به نیکی به یادگار خواهد ماند، روحش شاد و یادش در دل ها جاودان باد

کد مطلب 1660555

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