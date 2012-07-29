به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران و عکاسان ورزشی قم تصریح کرد: به پاس حضور ارزشمند باشگاه صبای قم در لیگ برتر فوتبال و اعتباری که این باشگاه به استان بخشیده است میدانی را در حوالی شهرک پردیسان به نام صبا نامگذاری خواهیم کرد.



وی همچنین گفت: در آستانه سالروز شهادت شهید محمود صارمی و گرامیداشت مقام خبرنگاران، میدانی نیز با نام خبرنگار نامگذاری خواهد شد.



در این مراسم که به همت موسسه رسانه گستر کریمه و با حضور سید مرتضی اسماعیلی طبا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم و بهرام محمدی نیا مدیر کل شبکه نور صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد خبرنگاران ورزشی فعال استان و خانواده های آنها مورد تقدیر قرار گرفتند.



سید مرتضی اسماعیلی طبا در جریان این مراسم بیان داشت: همیشه از حضور در جمع خبرنگاران استقبال کرده‌ام. از این که چنین موسسه‌ای بصورت منسجم در راستای امور مربوط به خبرنگاران ورزشی تاسیس شده خرسندیم و در حد توان از این حرکت حمایت خواهیم کرد.



بهرام محمدی نیا، مدیر شبکه نور نیز در این مراسم، تماشاگران را یار دوازدهم و این شبکه را یار سیزدهم تیم صبای قم خواند و تصریح کرد: از خبرنگاران ورزشی می‌خواهم که این شبکه را خانه خود بدانند.



گفتنی است موسسه رسانه گستر کریمه از سال گذشته و برای اولین بار به همت خبرنگاران و عکاسان ورزشی سازماندهی شده است.

