فاز دوم آبرسانی به مسکن مهر هرات وارد مرحله اجرایی شد

امیدعلی سهامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لوله گذاری فاز دوم مسکن مهر هرات که با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال آغاز شده است، اواخر تابستان امسال به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: فاز دوم لوله گذاری مسکن مهر شهر هرات به طول هزار و 700 متر و با لوله هایی از جنس پلی اتیلن با پیشرفت 95 درصدی در حال اجراست.

سهامیان عنوان کرد: فاز اول این پروژه به میزان دو هزار و 100 متر در بهمن ماه سال 89 با اعتباری افزون بر 400 میلیون ریال آغاز شد و در مهر ماه سال 90 به پایان رسید.

وی اضافه کرد: لوله گذاری فاز اول با اعتباری افزون بر 400 میلیون ریال و با لوله هایی از جنس آزبست و پلی اتیلین اجرا شده است.

سهامیان همچنین از پیشرفت 100 درصدی عملیات حفر یک حلقه چاه در شهر هرات خبر داد و گفت: عملیات حفر این چاه که در اوایل خردادماه آغاز شده بود، به پایان رسید.

حفر یک حلقه چاه در شهر هرات که از اوایل خرداد ماه امسال آغاز شده به اتمام رسید.

وی افزود: این چاه با اعتباری افزون بر یک میلیارد ریال و از محل اعتبارات عمرانی حفر شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب هرات یادآور شد: هم اکنون آب شرب مشترکین شهر هرات از دو حلقه چاه در مدار با دبی 25 لیتر و 28 لیتر بر ثانیه آبدهی تأمین می شود که با حفر این حلقه چاه جدید، پیش بینی می شود 30 لیتر بر ثانیه به میزان آبدهی آن افزوده شود.

سهامیان افزود: این حلقه چاه در منطقه خوانسار و به منظور افزایش آب شرب تولیدی این شهر اجرا شده است.