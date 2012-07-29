دعوت احمدی نژاد از پادشاه عربستان و شاه بحرین برای حضور در اجلاس

به گزارش خبرنگار مهر، دعوتنامه احمدی نژاد از ملک عبد الله شاه عربستان و شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین از طریق کانال دیپلماتیک تحویل داده شد.

دعوتنامه شاه عربستان قرار بود توسط معاون وزیر خارجه ایران به وزیر خارجه عربستان تحویل داده شود که بعد از اجرای حکم اعدام برخی اتباع ایرانی در عربستان سفر امیر عبد اللهیان به جده لغو و دعوتنامه از طریق کانال دیپلماتیک ارسال شد.

همچنین در پی خشونت شدید رژیم آل خلیفه در سرکوب مردم بحرین ایران روابط با بحرین را به کاردار کاهش داده و در اعتراض به اقدامات آل خلیفه دعوت نامه شاه بحرین نیز توسط فرستاده ویژه رئیس جمهور ارائه نشد.

ایران به عنوان میزبان اجلاس سران عدم تعهد موظف به انجام دعوت از کلیه کشورهای عضو این جنبش است.

اجلاس سران عدم تعهد قرار است از تاریخ 5 تا 10 شهریور در تهران برگزار شود و طی آن ریاست جنبش عدم تعهد به مدت سه سال به جمهوری اسلامی ایران منتقل می شود.