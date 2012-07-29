به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری «سامانه یکپارچه مدیریت کتابخانههای عمومی کشور» صبح امروز یکشنبه 8 مرداد با حضور لیلی هاشمی، مدیر پروژه این سامانه و مدیر کل IT نهاد کتابخانههای عمومی کشور در ساختمان مرکزی این نهاد برگزار شد.
هاشمی در ابتدای برنامه گفت: این سامانه برای اولین بار است که در کشور اجرا میشود و به عنوان یک پروژه ملی مطرح است. حدود 2 سال پیش بر اساس سند چشمانداز نهاد کتابخانههای عمومی کشور و همچنین طرح جامع فناوری اطلاعات نهاد، تدوین نرمافزار جامع برای سامانه یکپارچه مدیریت کتابخانههای عمومی کشور، در اداره کل فناوری اطلاعات نهاد در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا تیمی از کارشناسان مشغول به کار شدند.
وی افزود: بعد از تدوین طرح و بررسی امکانات اصلی، سیستمهای مطرح کتابداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سیستمی که بیشترین تطابق را با نقشه مورد نظر داشت، انتخاب شد. بعد از انتخاب نرمافزار جدید، این نرمافزار به صورت پایلوت در کتابخانه مرکزی تبریز مورد بهرهبرداری قرار گرفت و طی یک سالی که این سامانه در تبریز در حال اجرا بود، یک سری تغییرات در آن به وجود آمد و سیستم براساس نیازها سفارشسازی شد. همزمان با راهاندازی سامانه، زیرساختهای مورد نیاز هم در سطح کشور تامین شدند؛ از جمله در هر استان نیروهای متخصص IT جذب شدند و زیرساختهای فناوری بهبود بخشیده شدند. امکانات سختافزاری هم در این زمین در نظر گرفته و تامین شد.
مدیر پروژه سامانه یکپارچه مدیریت کتابخانههای عمومی کشور گفت: در ادامه سعی شد کتابخانههای عمومی کشور به اینترانت پرسرعت و شبکه مشترک کتابخانههای عمومی متصل شوند. طرح جامع شبکه اختصاصی کتابخانهها در دو فاز در نظر گرفته شد. فاز اول اتصال ادارههای استانی و فاز دوم اتصال کلیه کتابخانههای عمومی کشور به اینترانت و شبکه مشترک نهاد. در حال حاضر فاز اول مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. بعد از راهاندازی موفق سیستم و انطباق آن با نیازها، از دی ماه سال گذشته، پروژه وارد فاز عملیاتی کردن سامانه یکپارچه مورد نظر قرار گرفت. در خصوص اهداف کلان پروژه هم باید بگویم که یکی از هدفهای اصلی ما، اتوماسیون کلیه فرایندهای کتابخانههای عمومی کشور مانند اطلاعرسانی و کتابداری است.
هاشمی ادامه داد: مدیریت یکپارچه اطلاعات کتابخانهها و منابع، ایجاد فهرست مشترک منابع کتابخانههای عمومی کشور، بررسی گرایش مطالعاتی، ایجاد کتابخانه دیجیتال و امکان دسترسی به نسخه دیجیتال منابع از دیگر اهداف کلان این پروژه هستند. امکان امانت بین کتابخانهای، امکا ایجاد وب سایت برای هر کتابخانه، قابلیت جستجوی کتب در تمام کتابخانهها، ایجاد فهرست مشترک منابع کلیه کتابخانههای عمومی، عضویت، تمدید و رزرو منابع به صورت آنلاین، امکان ایجاد کتابخانه شخصی برای هر عضو و قابلیت استفاده از تکنولوژی RFID در کتابخانهها از امکانات و قابلیتهای ویژه سیستم یکپارچه مدیریت کتابخانههای عمومی هستند.
مدیرکل IT نهاد کتابخانههای عمومی کشور افزود: بهترین توصیفی که میتوان برای این سامانه داشت، کتابخانهای به وسعت 2 هزار و 500 کتابخانه است که عضویت در این کتابخانه و امانت از هر کتابخانهای را از طریق سایت اینترنتی www.iplf.ir میسر میکند. در حال حاضر حدود 600 کتابخانه عمومی به این سیستم یکپارچه محلق شدهاند. امیدواریم تا پایان سال 91 تمام کتابخانههای عمومی کشور که واجد شرایط هستند، به سامانه محلق شوند. برخی استانهایی که کتابخانههایشان در حال حاضر به این سامانه متصل هستند عبارتند از: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، مازندران و تعداد زیادی از کتابخانههای عمومی استان تهران.
وی در ادامه گفت: یکی از امکانات این سامانه، انواع جستجو در بانک اطلاعاتی یکپارچه است که جستجوهای ساده و پیشرفته را در برمیگیرد و کاربران میتوانند با مراجعه به سایت نهاد، کتابهای مورد نظرشان را جستجو و سفارش دهند. اگر کتابی به امانت رفته باشد، امکان رزرو آن هم از این طریق وجود دارد. امکان ایجاد کتابخانه دیجیتال، سیاههبرداری و رفخوانی به صورت مجازی و مدیریت کلیه تراکنشهای مالی کتابخانه از دیگر امکانات این سامانه هستند. برخی از امکانات در آینده نزدیک قابلیت دسترسی خواهند داشت. به عنوان مثال کتابخانه دیجیتال در آینده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و برای مسائلی چون حقوق مولف در این زمینه طرح و نقشههایی تدوین خواهد شد.
هاشمی گفت: همزمان با این طرح، سامانه جدید «کتاب من» را هم راهاندازی کردیم که قرار است با این سامانه یکی شود. به این شکل که اگر کتابی در کتابخانهای وجود نداشته باشد، کاربر و مخاطب بتواند به صورت آنلاین کتاب را سفارش بدهد و کتاب به کتابخانهای ارسال شود. ارسال کتاب به کتابخانه مورد نظر، به فرد سفارشدهنده هم اطلاع داده خواهد شد. از این جهت به علایق اعضا و کاربران نیز توجه زیادی شده است.
هاشمی گفت: از نتایج این پروژه، ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز تحت وب برای بیش از 2 هزار و 500 کتابخانه عمومی کشور و سهولت دسترسی به منابع و خدمات کتابخانههای عمومی برای عموم است. این طرح با حداقل بودجه و امکانات داخلی نهاد کتابخانههای عمومی کشور کلید خورده است.
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