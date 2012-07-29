صدور حکم نهایی دیوان عدالت در مورد پرونده سعید مرتضوی در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که احمد توکلی به عنوان نماینده مجلس به رسانه ها اعلام کرد که به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم. بعد هم طرح استیضاح وزیر کار مطرح شد و مرتضوی هم قول داد تا کنار برود. هر چند داستان استیضاح وزیرکار منتفی شد ولی مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست صندوق تامین اجتماعی تکیه زد اما نمایندگان مجلس شکایت خود را دنبال کردند.

در همین رابطه حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در مورد پرونده سعید مرتضوی گفت: این پرونده در کمیسیون تخصصی دیوان قرار دارد. البته جابجایی ها و نصب و انتصابات در حوزه دیوان عدالت نیست ولی چون در انتصاب این آقا ضوابط و مقررات مندرج در سازمان تامین اجتماعی لحاظ نشده به دیوان شکایت شده و اگر کمیسیون تخصصی تشخیص دهد قابل طرح در هیئت عمومی است تصمیم لازم گرفته می شود.

حال پس از ماهها جدال بالاخره علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: حکم نهایی پرونده سعید مرتضوی به احتمال زیاد این هفته با رای هیئت عمومی نهایی شده و اعلام می شود.



