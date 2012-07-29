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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

اخبار شهرستان ها/

38 نفر از جانبازان اسلام آبادی تجلیل شدند

38 نفر از جانبازان اسلام آبادی تجلیل شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: تجلیل از جانبازان در شهرستان اسلام آباد غرب و پیشرفت 56 درصدی استخر شهرستان روانسر از اخبار شهرستان های استان کرمانشاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی از 25 نفر از جانبازان 70 درصد شهرستان اسلام آباد غرب درسالن اجتماعات فرمانداری تجلیل شد.

فرماندار روانسر در این مراسم، اظهار داشت: جانبازان یادگاران دفاع مقدس هستند که با شجاعت و از خود گذشتگی موجب پیروزی نظام درمقابل هجمه های نظامی دنیا به سرکردگی صدام ملعون برعلیه کشورمان شدند.

وی افزود: دشمنان بصیرت ندارند که افتخارات نظام را که جانبازان سرافرازما هستند را ببیند.

وی اضافه کرد: شما امروز باید با درایت خاصی لحظات دفاع مقدس را برای نوجوانان و جوانان که از جنگ بی اطلاعند تشریح کنید و به عنوان یک الگوی مناسب در حفظ آرمان ها و ارزش های انقلاب  همچنان در عرصه های مختلف حضور فعال داشته باشید.

پیشرفت 56 درصدی اشتخر روانسر

فرماندارروانسر دربازدید از پروژه احداث استخر سرپوشیده روانسر اظهار داشت: سه میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل احداث استخر سرپوشیده شهرستان روانسر در سال جاری اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: سال گذشته نیز پنج میلیارد ریال برای آغاز عملیات اجرایی احداث این استخر هزینه شده  و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 56 درصد در حال اجراست.

جلال صفری افزود: این استخر شامل سونای خشک، سونای بخار، رختکن و موتورخانه در زمینی به مساحت 2300 متر مربع و زیربنای 1670 متر مربع با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 700 میلیون ریال احداث می شود.

وی تصریح کرد: زمین این استخر را شهرداری روانسر اهدا نموده است.

کد مطلب 1660566

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