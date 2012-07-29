4262 هکتار از اراضی ملی شبستر آماده واگذاری برای بهره برداران

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود محمدیان صبح امروز یکشنبه در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان شبستر، با اشاره به این موضوع که بدلیل کمبود آب در سطح این شهرستان طرح های توسعه ایی که نیاز کمتری به آب داشته باشند، مورد توجه بیشتر در امر توسعه شهرستان قرار خوهند داشت گفت: استفاده درست، مدیریت یافته، بهنگام و بر اساس برنامه ریزی در مناطقی که از نظر آب با مشکل مواجه هستند می تواند علاوه بر تامین اهداف توسعه آن مناطق، روند روبه رشد بخش های مختلف کشاورزی را نیز تامین نماید .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که در حال حاضر یکهزار و 200 هکتار از اراضی کشاورزی شبستر، به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز شده افزود: با تلاش های انجام یافته برای توسعه آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی این شهرستان، طی دو سال اخیر800 هکتار به وسعت اراضی بهره گیر از این سیستم مدرن، در شبستر افزوده شده و امسال نیز، 158 هکتار دیگر از اراضی باغی و زراعی این شهرستان به این سیستم تجهیز خواهد شد.

دکترمحمدیان با اشاره به یک هزار و100حلقه چاه مجازکشاورزی در این شهرستان گفت: 500 حلقه از این چاه ها برقدار بوده و 600 حلقه نیز برای برداشت آب از موتورهای نفت گازی استفاده می شوند و با توجه به پس روی آب دریاچه ارومیه، خطر شور شدن آب این چاه ها بخش کشاورزی این شهرستان را با خطر جدی مواجه کرده است .

وی با تاکید بر عدم تصویب طرح های توسعه ایی نیازمند به منابع آبی فراوان در این شهرستان با توجه به کمبود آب موجود در این بخش و نیاز به صرفه جویی درآب بخش کشاورزی جهت جلوگیری از شوری آب چاه ها گفت: صنایع تبدیلی و دامداری های کوچک و در کنار آن پرورش آبزیان در پایاب چاه های کشاورزی مورد توجه ویژه کارگروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان بوده و همچنین صنایعی که نیاز آبی آنان کمتر از 2 هزار متر مکعب است نیازی به استعلام ندارند.



میزان تسهیلات اختصاص یافته برای توسعه بخش کشاورزی شهرستان شبستر برای سال 91 ، یکصد و 69 میلیارد و 848 میلیون ریال است.