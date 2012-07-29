علیاصغر امیرنیا؛ سرپرست دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری دوسالانه کاریکاتور گفت: دوسالانه کاریکاتور امسال از 15 مهر تا 15 آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
به گفته امیرنیا، برای برگزاری دوسالانهها مبلغی درنظر گرفته شده است اما با توجه به اینکه تورم بالا رفته و هدایایی که اعلام کردهاند کمی با بودجه مغایر است، و با توجه به اینکه دوسالانه بینالمللی است همچنان در حال رایزنی هستیم.
سرپرست دفتر هنرهای تجسمی بیشترین بودجه را نیز بودجه مربوط به دوسالانهها دانسته و معتقد است با توجه به مسایل پیشرو، قرار است آنالیز هزینهها توسط سید مسعود شجاعی طباطبایی، رییس خانه کاریکاتور که دبیر این دوسالانه خواهد بود اعلام شده و دفاع آن در قالب بودجه انجام شود. 45 درصد کاری که لازم است برای برگزاری این دوسالانه انجام شود، انجام شده است.
به گفته امیرنیا این دوسالانه در دو مکان همزمان برگزار خواهد شد. این دوسالانه، همزمان با تهران در استان دیگری نیز برگزار میشود.
وی افزود: از آنجایی که آثار کاریکاتور قابل تکثیر هستند هیچ منعی ندارد که در دو استان به نمایش درآید. تا به حال صحبتهایی با اهواز شده است اما بستگی دارد امکاناتی که لازم است را بتوانند آماده کنند یا خیر. وی افزود؛ اما حتما در یکی از استانها برگزار خواهد شد.
امیرنیا در گفتگو با مهر:
دوسالانه کاریکاتور در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود
علیاصغر امیرنیا، سرپرست دفتر هنرهای تجسمی اعلام کرد؛ دوسالانه کاریکاتور در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
علیاصغر امیرنیا؛ سرپرست دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری دوسالانه کاریکاتور گفت: دوسالانه کاریکاتور امسال از 15 مهر تا 15 آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
نظر شما